Bayram ikramiyesi 2022 rehberi! Bakın siz hangi gün ödeme alacaksınız: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Ramazan Bayramı öncesinde 3 gün boyunca hesaplara yatacak emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Öte yandan bayram ikramiyeleri için artık herşey netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarıyla 'Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak' sorusu yanıt bulurken, Bakanlıktan yapılan son açıklama da 'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak' sorusu konusunda tüm merak edilenleri giderdi. İşte 7 soruda milyonlara bayram ikramiyesi rehberi...