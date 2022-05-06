SON DAKİKA | MAAŞ ZAMMI İLE BİRLİKTE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 8436 LİRA



Memur ve memur emeklisi Temmuz'da yüzde 7 sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 24.71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Dört aylık verilere göre memur ve emeklilerinin zam oranı da 7+24.71 olarak gerçekleşti. Yüzde 31.71'lik artışa Mayıs, Haziran enflasyonu da eklenecek.