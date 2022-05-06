Giriş Tarihi: 06.05.2022 06:44
Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
06:51
Son dakika | Emekli ve memur maaş zammı kesinleşti! İşte 2022 memur ve emekli maaşı
Emekli ve memur maaş zammında son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memur maaşları için Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 4 aylık enflasyon oranı belli oldu. Dört aylık enflasyon yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 31.71, memur ve memur emekliliklerine yüzde 24.71 enflasyon zammı imkânı doğdu. Nisan ayı enflasyon oranına göre 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 336 liraya çıkacak. 2500 lira olan en düşük emekli aylığında bu oranda artış yapılması durumunda emekliler 3 bin 300 lira alacak.