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Haberler Galeri Son dakika | Emekli ve memur maaş zammı kesinleşti! İşte 2022 memur ve emekli maaşı
Giriş Tarihi: 06.05.2022 06:44 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 06:51

Son dakika | Emekli ve memur maaş zammı kesinleşti! İşte 2022 memur ve emekli maaşı

Emekli ve memur maaş zammında son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memur maaşları için Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 4 aylık enflasyon oranı belli oldu. Dört aylık enflasyon yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 31.71, memur ve memur emekliliklerine yüzde 24.71 enflasyon zammı imkânı doğdu. Nisan ayı enflasyon oranına göre 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 336 liraya çıkacak. 2500 lira olan en düşük emekli aylığında bu oranda artış yapılması durumunda emekliler 3 bin 300 lira alacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Emekli ve memur maaş zammı kesinleşti! İşte 2022 memur ve emekli maaşı

Son dakika maaş zammı haberleri: Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Temmuz ayında belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verileri dün açıklandı. TÜFE nisanda yüzde 7.25, yıllık bazda da yüzde 69.97'ye çıktı. Dört aylık enflasyon yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Mayıs, Haziran oranlarının açıklanmasıyla aylık, maaş zamları kesinleşecek. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak.

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Son dakika | Emekli ve memur maaş zammı kesinleşti! İşte 2022 memur ve emekli maaşı

Memur ve memur emeklileri yılda iki defa maaş, aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor.

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Son dakika | Emekli ve memur maaş zammı kesinleşti! İşte 2022 memur ve emekli maaşı

SON DAKİKA | MAAŞ ZAMMI İLE BİRLİKTE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 8436 LİRA

Memur ve memur emeklisi Temmuz'da yüzde 7 sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 24.71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Dört aylık verilere göre memur ve emeklilerinin zam oranı da 7+24.71 olarak gerçekleşti. Yüzde 31.71'lik artışa Mayıs, Haziran enflasyonu da eklenecek.

Son dakika | Emekli ve memur maaş zammı kesinleşti! İşte 2022 memur ve emekli maaşı

Dört aylık enflasyona göre en düşük memur maaşı 6429 liradan 8436 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 4290 liradan 5624 liraya çıkacak.

Son dakika | Emekli ve memur maaş zammı kesinleşti! İşte 2022 memur ve emekli maaşı

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 31.71 ZAM

SSK, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31.71'i buldu.

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