SON DAKİKA: Emekli zammı ve memur zammı ile yeni maaş rehberi! İşte tek tek hesaplanan enflasyon farkı, ek zam ve 2022 Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları

Son dakika haberi...Her yıl Ocak ve Temmuz ayında belirlenen emekli ve memur zammı için TÜİK 4 aylık enflasyon verisini duyurdu. Bununla beraber Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek emekli ve memur maaşları için ipuçları güçlenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Bilgin yaptığı son dakika açıklamayla Temmuz zammına ek olarak sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

1. 4 aylık enflasyon oranına göre kesinleşen emekli ve memur zammı hesabı

2. 6 aylık beklenen rakamlara göre Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşı hesabı

3. Enflasyon farkı ve ek zam hesabı

4. En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

İşte milyonların en çok merak ettiği bu 4 sorunun cevabı...