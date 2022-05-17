SON DAKİKA: Emekli zammı ve memur zammı ile yeni maaş rehberi! İşte tek tek hesaplanan enflasyon farkı, ek zam ve 2022 Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları

Son dakika haberleri...Emekli zammı ve memur zammı için 4 aylık enflasyon rakamları netleşirken Mayıs ve Haziran rakamlarının ardından Temmuz zammı belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71 olarak kesinleşirken, memur zammı için bu rakam yüzde 31,21 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 1,5 ay sonra 2022 yılının Temmuz maaş zammı belli olacakken, özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar gündem yarattı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 Temmuz emekli ve memur zammı için son dakika gelişmeleri ile beraber milyonların en çok merak ettiği kuruşu kuruşuna enflasyon farkı ve ek zam hesabı...