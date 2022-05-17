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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli zammı ve memur zammı ile yeni maaş rehberi! İşte tek tek hesaplanan enflasyon farkı, ek zam ve 2022 Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:50

SON DAKİKA: Emekli zammı ve memur zammı ile yeni maaş rehberi! İşte tek tek hesaplanan enflasyon farkı, ek zam ve 2022 Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları

Son dakika haberleri...Emekli zammı ve memur zammı için 4 aylık enflasyon rakamları netleşirken Mayıs ve Haziran rakamlarının ardından Temmuz zammı belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71 olarak kesinleşirken, memur zammı için bu rakam yüzde 31,21 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 1,5 ay sonra 2022 yılının Temmuz maaş zammı belli olacakken, özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar gündem yarattı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 Temmuz emekli ve memur zammı için son dakika gelişmeleri ile beraber milyonların en çok merak ettiği kuruşu kuruşuna enflasyon farkı ve ek zam hesabı...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Emekli zammı ve memur zammı ile yeni maaş rehberi! İşte tek tek hesaplanan enflasyon farkı, ek zam ve 2022 Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları

Son dakika haberi...Her yıl Ocak ve Temmuz ayında belirlenen emekli ve memur zammı için TÜİK 4 aylık enflasyon verisini duyurdu. Bununla beraber Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek emekli ve memur maaşları için ipuçları güçlenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Bilgin yaptığı son dakika açıklamayla Temmuz zammına ek olarak sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

1. 4 aylık enflasyon oranına göre kesinleşen emekli ve memur zammı hesabı
2. 6 aylık beklenen rakamlara göre Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşı hesabı
3. Enflasyon farkı ve ek zam hesabı
4. En düşük emekli ve memur maaşı hesabı

İşte milyonların en çok merak ettiği bu 4 sorunun cevabı...

SON DAKİKA: Emekli zammı ve memur zammı ile yeni maaş rehberi! İşte tek tek hesaplanan enflasyon farkı, ek zam ve 2022 Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI OCAK VE TEMMUZ AYLARINDA BELLİ OLUYOR

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı 6 aylık enflasyon rakamı kadar olurken, memur ve memur emeklisi önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ve yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

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SON DAKİKA: Emekli zammı ve memur zammı ile yeni maaş rehberi! İşte tek tek hesaplanan enflasyon farkı, ek zam ve 2022 Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMI İLE 4 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 oldu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur 2022 Temmuz zammı için ipuçları güçlendi.

SON DAKİKA: Emekli zammı ve memur zammı ile yeni maaş rehberi! İşte tek tek hesaplanan enflasyon farkı, ek zam ve 2022 Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: Emekli zammı ve memur zammı ile yeni maaş rehberi! İşte tek tek hesaplanan enflasyon farkı, ek zam ve 2022 Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması nedeniyle, 4 aylık enflasyon rakamı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran enflasyon verisinin duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.

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