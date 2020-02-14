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Son dakika: Emekliler için sevindiren haber! Bankalar resmen yarışa girdi

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika haberi! Bankalar emekliler için yarışında gaza bastı. Milyonlarca için verilecek promosyon 850 liralara kadar çıktı. Son dakika gelen bilgilere göre 10 tane arkadaşını bankasına getiren emekliye de 1500 lira vaat ediliyor. İşte milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 08:21
Son dakika: Emekliler için sevindiren haber! Bankalar resmen yarışa girdi

Bankalar emeklilere promosyonda kesenin ağzını açtı. Bakın hangi ne kadar dağıtıyor...

Son dakika: Emekliler için sevindiren haber! Bankalar resmen yarışa girdi

Türkiye'de 13 milyon emekliye verilecek promosyonu miktarı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği arasındaki görüşmeler sonucunda bu ay içinde belirlenecek.

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Son dakika: Emekliler için sevindiren haber! Bankalar resmen yarışa girdi

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokol çerçevesinde ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere promosyonu uygulamasında, 3 yıl sona erdi. Bu dönemde 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira ödenmişti. Devam eden müzakereler sonucunda emeklilerin önümüzdeki 3 yıl için alacakları yeni promosyon miktarları bu ay belli olacak. Belirlenecek promosyon miktarının daha yüksek meblağlarda olması bekleniyor.

Son dakika: Emekliler için sevindiren haber! Bankalar resmen yarışa girdi

Rekabet kızıştı

SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında görüşmeler henüz sonuçlanmamasına rağmen bankalar, sayısı 13 milyonu aşan emeklilerin aylıklarını kendi şubelerine transfer etmek için hızlı bir yarışa girdi.

Son dakika: Emekliler için sevindiren haber! Bankalar resmen yarışa girdi

Bankalar, aylıklarını kendi bankalarından alma karşılığında emeklilere cazip teklifler sunuyor. Bunun karşılığında ise, aylığı 3 yıl boyunca başka bankaya transfer etmeme, en az iki otomatik ödeme gibi şartlar öne sürüyor.

Son dakika: Emekliler için sevindiren haber! Bankalar resmen yarışa girdi

Öte yandan, arkadaşlarının aylıklarını da getirmesi için ikna edenlere kişi başına 150 lira ek ödeme yapmayı vaat eden bankalar da var.

Son dakika: Emekliler için sevindiren haber! Bankalar resmen yarışa girdi

Denizbank
Denizbank, 3 yıl boyunca aylıklarını DenizBank'tan almayı taahhüt edenlere 450 TL'ye varan miktarlarda nakit veriyor. Ayrıca emekli aylığını bankaya aktaran emeklilere aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi fırsatı sunuluyor. Böylece yakın zamana kadar yüksek faizle kredi kullanan emekliler borçlarını tek bir çatı altında toplayarak taksitlerini düşürme avantajı elde ediyor.

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