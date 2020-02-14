Son dakika: Emekliler için sevindiren haber! Bankalar resmen yarışa girdi

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokol çerçevesinde ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında, 3 yıl sona erdi. Bu dönemde 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. Devam eden müzakereler sonucunda emeklilerin önümüzdeki 3 yıl için alacakları yeni promosyon miktarları bu ay belli olacak. Belirlenecek promosyon miktarının daha yüksek meblağlarda olması bekleniyor.