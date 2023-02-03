Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:37
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
07:37
Son dakika | EYT'de kritik aşama tamamlandı rekor geldi; Son adım için tarih netleşti
Son dakika EYT haberleri: EYT yasa teklifi Komisyon'da kabul edildi. Emeklilikte yaşı bekleyenler düzenlemesinin kapsamına girmek için vatandaşlardan rekor borçlanma talebi geldi. 100 bin kişiden 44 milyarlık borçlanma talebi gelirken Meclis süreci resmen başlamış oldu. Emeklilikte yaşa takılanların beklediği yeni tarih artık 8 Şubat. Hemen emekli olacakların ortalama yaşı 48.5. Ayrıca milyarlık prim desteği de sağlanacak.