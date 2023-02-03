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Haberler Galeri Son dakika | EYT'de kritik aşama tamamlandı rekor geldi; Son adım için tarih netleşti
Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 07:37

Son dakika | EYT'de kritik aşama tamamlandı rekor geldi; Son adım için tarih netleşti

Son dakika EYT haberleri: EYT yasa teklifi Komisyon'da kabul edildi. Emeklilikte yaşı bekleyenler düzenlemesinin kapsamına girmek için vatandaşlardan rekor borçlanma talebi geldi. 100 bin kişiden 44 milyarlık borçlanma talebi gelirken Meclis süreci resmen başlamış oldu. Emeklilikte yaşa takılanların beklediği yeni tarih artık 8 Şubat. Hemen emekli olacakların ortalama yaşı 48.5. Ayrıca milyarlık prim desteği de sağlanacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT’de kritik aşama tamamlandı rekor geldi; Son adım için tarih netleşti

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, gelecek hafta Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşüler aynı gün yasalaşacak. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen 1 milyon 100 bin kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanma talebinde bulundu. Borçlanma talebinde bulunulan tutar 44 milyar liraya ulaştı, ödemeler Şubat ayı sonuna doğru gerçekleştirilecek. EYT'liler ilk aylıklarını Mart ayında alacak.

İşte EYT'de son adım için netleşen tarih ve borçlanma, prim ve başvurularla ilgili SABAH'ın ulaştığı güncel veriler...

Son dakika | EYT’de kritik aşama tamamlandı rekor geldi; Son adım için tarih netleşti

5 MİLYON KİŞİNİN YARISI EYT'DEN YARARLANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi. Yaklaşık 5 milyon kişinin yüzde 50'ye yakın kısmının 2023'te EYT düzenlemesinden yararlanacağını belirten Elitaş, 4A kapsamında olanların 1 milyon 661 bin, 4B kapsamında olanlar 88 bin 626, 4C kapsamında olanların ise 496 bin 151 kişi olduğunu aktardı.

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Son dakika | EYT’de kritik aşama tamamlandı rekor geldi; Son adım için tarih netleşti

EYT'DE KADIN - ERKEK DAĞILIMI

Tahminlere göre, 4A kapsamında 1 milyon 661 bin kişinin önemli bir kısmının, 2017'de taşerondan kadroya geçenler olduğunu anlatan Elitaş, "Şu andaki rakam 750 bin civarında. Belediyelerde 400 bin, kamuda da yaklaşık 300 bin civarında taşerondan kadroya geçen var. Şahıslar adına yapılan simülasyonda 2 milyon 246 bin kişi içinde ne kadarının, taşerondan kadroya geçenler kapsamında olduğunu ayırmak biraz zor. EYT kapsamındaki 2 milyon 246 bin kişinin cinsiyet dağılımını paylaşan Elitaş, "4A kapsamında 279 bin 261 kadın, 1 milyon 382 bin 340 erkek çalışanımız var. 4B kapsamında yani Bağ-Kur'lu olanlar; 10 bin 645 kadın, 77 bin 981 erkek. 4C kapsamında kamuda çalışanlara baktığımızda 187 bin 933 kadın, 308 bin 218 erkek" dedi.

Son dakika | EYT’de kritik aşama tamamlandı rekor geldi; Son adım için tarih netleşti

EYT'DE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Erdoğan'ın, 28 Aralık 2022'de EYT konusunda "Yaş kısıtı olmayacak." dediği andan itibaren vatandaşların büyük bir kısmının borçlanma yapmak için 28-29-30-31 Aralık'ta SGK'ye müracaat ettiğini anımsatan Elitaş, "Bu 4 günlük süre içinde 1 milyon 100 bin kişi SGK'ye müracaat ederek borçlanma için tahakkukta bulundu. 4 gün içinde tahakkuk 44 milyar lira ama tahsilat olmadı. Şubat ayının sonuna doğru ödemelerini gerçekleştirmiş olacaklar. 4 milyon 787 bin kişi içinde 'Biz Emeklilikte Yaşa Takıldık' diyen bir kesim, 'Bizi hemen emekli edin.' diyor ama taşerondan kadroya geçen 750 bin kişi de 'Emekli olmak istemiyoruz.' diyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika | EYT’de kritik aşama tamamlandı rekor geldi; Son adım için tarih netleşti

KILIÇDAROĞLU 10 AYLIK TORUNUNU ÇALIŞTIRMIŞ!

Elitaş, Süleyman Demirel'in Başbakan, Mehmet Moğoltay'ın Çalışma Bakanı olduğu 20 Şubat 1992'de kanun çıkarıldığını, 55 yaş şartının kaldırıldığını anımsattı. Elitaş, şöyle devam etti;

"21 Ekim 1992'de 'Yaş yükselmezse bu karadelik büyüyor, bu gidişle emeklilere maaş bile ödememiz mümkün değil.' Kanunun çıkışından 8 ay sonra. Kim söylüyor bunu? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. O zaman SSK Genel Müdürü. 14 Mayıs 1994, '100 trilyon borcu olan SSK'yi ancak geç emeklilik kurtarır. Bu durumda 60 yaş şart.' Bunu da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. 29 Ocak 1998, 'Emekli sayısı her yıl yüzde 3,5 artıyor. Emeklilik yaşı 80 de olsa SSK kurtulamaz. Ekonomik önlemler alınmalı.' Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Kanun, Eylül 1999'da çıkıyor yani yaklaşık 1,5 yıl sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürüyken bunu yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, 1999'da SSK Genel Müdürü. Sayın Kılıçdaroğlu bürokratken gerçeklerle bakarken, rakamlarla yüzleşirken böyle bir düzenlemenin yapılmasının şart olduğunu söylemiş. Şimdi yine o günlere bakıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, 1997'de Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptığı dönemde 10 aylık olan torunu Duru'yu sigortalı olarak çalıştırmış."

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