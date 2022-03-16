Giriş Tarihi: 16.03.2022 22:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 20:30

Son dakika haberler…Fed faiz kararı açıklandı. Dünyanın merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ve açıklaması belli oldu. Mart 2022 Fed toplantısı 2 gün sürdü. Fed politika faizini 25 baz puan artırdı. Faiz kararı sonrası faiz karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edildi. Piyasalarda hafta boyunca Fed öncesi yön arayan karışık bir görüntü hakim oldu. Milyonların merak ettiği, 'Fed faiz kararı açıklandı mı, Fed toplantısı, ne zaman saat kaçta sonuçlanacak?' soruları yanıt bulurken, piyasalarda gözler faiz kararı sonrası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz açıklaması ve yeni bilanço stratejisi için vereceği son dakika mesajlardaydı. Peki piyasalar 2018 yılından beri ilk kez gelen faiz artırımına ne tepki verdi? İşte detaylar...