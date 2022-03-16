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Haberler Galeri SON DAKİKA | Fed faiz kararı BELLİ OLDU! Mart 2022 Fed kararı sonrası piyasalar ne tepki gösterdi? Fed toplantısı ile Jerome Powell mesajı verdi
Giriş Tarihi: 16.03.2022 22:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 20:30

SON DAKİKA | Fed faiz kararı BELLİ OLDU! Mart 2022 Fed kararı sonrası piyasalar ne tepki gösterdi? Fed toplantısı ile Jerome Powell mesajı verdi

Son dakika haberler…Fed faiz kararı açıklandı. Dünyanın merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ve açıklaması belli oldu. Mart 2022 Fed toplantısı 2 gün sürdü. Fed politika faizini 25 baz puan artırdı. Faiz kararı sonrası faiz karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edildi. Piyasalarda hafta boyunca Fed öncesi yön arayan karışık bir görüntü hakim oldu. Milyonların merak ettiği, 'Fed faiz kararı açıklandı mı, Fed toplantısı, ne zaman saat kaçta sonuçlanacak?' soruları yanıt bulurken, piyasalarda gözler faiz kararı sonrası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz açıklaması ve yeni bilanço stratejisi için vereceği son dakika mesajlardaydı. Peki piyasalar 2018 yılından beri ilk kez gelen faiz artırımına ne tepki verdi? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA | Fed faiz kararı BELLİ OLDU! Mart 2022 Fed kararı sonrası piyasalar ne tepki gösterdi? Fed toplantısı ile Jerome Powell mesajı verdi

Son dakika haberi…Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi Fed faiz kararı açıklaması oldu. 2 gün süren Mart 2022 Fed toplantısı ile faiz kararı bugün açıklandı. Fed politika faizini 25 baz puan artırdı. Bununla beraber Fed faiz aralığını %0,00-0,25 düzeyinden %0,25-0,50 seviyesine yükseltmiş oldu. Fed 2022 yılının ilk toplantısında değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Fed toplantısı sonrası, Başkan Jerome Powell faiz kararı değerlendirmesi yaparak bilanço küçültme stratejisini konusunda beklenen mesajı verdi. Bununla beraber analistler, Fed Başkanı Powell'ın faiz kararı sonrası vereceği mesajların gelecek dönemin para politikası için belirleyici olacağını vurguladı.

SON DAKİKA | Fed faiz kararı BELLİ OLDU! Mart 2022 Fed kararı sonrası piyasalar ne tepki gösterdi? Fed toplantısı ile Jerome Powell mesajı verdi

SON DAKİKA: FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI! 2018 YILINDAN BERİ İLK KEZ FAİZ ARTIRIMI OLDU

Mart 2022 faiz kararı açıklandı. Fed politika faizini 25 baz puan artırarak, faiz aralığını %0,00-0,25 düzeyinden %0,25-0,50 seviyesine çekti. Fed 2018 yılından beri ilk kez faiz artırdı. Fed üyeleri 2022 yılı için 6 faiz artışı daha öngördü.

FED TOPLANTISI SONRASI BELİRLENEN FAİZ ORANLARI:

Faiz aralığı %0,25-0,50 seviyesine yükseldi (Beklenti %0,25-0,50, önceki %0,00-0,25)
Maksimum faiz oranı %0,50 seviyesine yükseldi (Beklenti %0,50, önceki %0,25)
Minimum faiz oranını %0,25 seviyesine yükseldi (Beklenti %0,25, önceki %0,00)
İskonto faiz oranı %0,50 seviyesine yükseldi (Beklenti %0,50, önceki %0,25)

SON DAKİKA | Fed faiz kararı belli oldu! | Video

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SON DAKİKA | Fed faiz kararı BELLİ OLDU! Mart 2022 Fed kararı sonrası piyasalar ne tepki gösterdi? Fed toplantısı ile Jerome Powell mesajı verdi

FED FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ NE OLDU?

Beklentilere paralel Fed faiz kararı sonrası piyasalar sınırlı tepki gösterdi. Ancak altın fiyatlarında ons öncülüğünde düşüş görüldü. Ons altın Fed kararı sonrası 1.900 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber yurt içinde gram altın TL fiyatı 900 TL altına sarktı.

ABD'nin önde gelen borsa endekslerinden S&P 500'de faiz artışı ve yükselen enflasyon beklentileriyle göstergeler negatife döndü.

ALTIN FİYATLARI FAİZ KARARI İLE DÜŞTÜ POWELL İLE TOPARLADI

Fed kararı sonrası kameralar karşısına geçen Powell'ın açıklamaları sonrası, ons altın ve gram altın yükselişe geçerken, piyasalarda toparlanma görüldü.

SON DAKİKA | Fed faiz kararı BELLİ OLDU! Mart 2022 Fed kararı sonrası piyasalar ne tepki gösterdi? Fed toplantısı ile Jerome Powell mesajı verdi

FED FAİZ KARARI SONRASI METİNDE DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

25 baz puan faiz artırımı kararının 1'e karşı 8 oyla alındığı açıklandı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

Mart 2022 Fed faiz karar metninde Rusya Ukrayna krizi ve etkilerinin altı çizildi. Ukrayna'da süren askeri operasyonların ABD ekonomi üzerine etkilerinin belirsiz olduğu belirtildi. Bununla birlikte Rusya Ukrayna Savaşı'nın enflasyon üzerinde ekstra bir yukarı yönlü baskı oluşturma olasılığının güçlendiği bildirildi.

SON DAKİKA | Fed faiz kararı BELLİ OLDU! Mart 2022 Fed kararı sonrası piyasalar ne tepki gösterdi? Fed toplantısı ile Jerome Powell mesajı verdi

FED 2022 YILINDA BİLANÇO KÜÇÜLTMEYE BAŞLAYACAK

Fed Mart ayı kararı sonrası metinde istihdam piyasası ile ilgili olarak, "Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma sürüyor. Son dönemde işsizlik oranı ciddi ölçüde azaldı" ifadeleri dikkat çekti.

Bilanço küçültmesi için ise önümüzdeki toplantılardan birinde Fed'in bilançodaki varlıkların azaltılması sürecinin başlayacağı ifade edildi.

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