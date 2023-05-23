Giriş Tarihi: 23.05.2023 07:19
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
07:19
Son dakika | Gözler temmuzda: Hem aylık hem sigorta hem de emeklilik müjdesi
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Hem aylık ödemeler artacak hem de sigorta yapılacak... Evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem aylığı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Yılın başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacak. Temmuzda yapılacak artışla evde bakım yardımı aylık 6 bin lirayı, yıllık 72 bin lirayı geçecek.