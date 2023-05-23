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Haberler Galeri Son dakika | Gözler temmuzda: Hem aylık hem sigorta hem de emeklilik müjdesi
Giriş Tarihi: 23.05.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 07:19

Son dakika | Gözler temmuzda: Hem aylık hem sigorta hem de emeklilik müjdesi

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Hem aylık ödemeler artacak hem de sigorta yapılacak... Evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem aylığı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Yılın başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacak. Temmuzda yapılacak artışla evde bakım yardımı aylık 6 bin lirayı, yıllık 72 bin lirayı geçecek.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Gözler temmuzda: Hem aylık hem sigorta hem de emeklilik müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda evde bakım uygulamalarının kapsamının genişletileceği ve sigortayla bir adım öteye taşınacağı müjdesini verdi. Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak. Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor. Çalışmayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yürütüyor.

Son dakika | Gözler temmuzda: Hem aylık hem sigorta hem de emeklilik müjdesi

ÖDEME YÜZDE 40 ARTARSA 6 BİN LİRAYI GEÇECEK

Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan, bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlar destekleniyor. Bakıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması için verilen evde bakım yardımı temmuz ayında zamlanacak.

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Son dakika | Gözler temmuzda: Hem aylık hem sigorta hem de emeklilik müjdesi

Yüzde 40'lık artış halinde 6 bin lirayı geçecek, yıllık yapılacak ödeme 72 bin lirayı geçecek. Memura yapılacak yüzde 85'lik zammın tamamının yansıtılması durumunda bu tutar ikiye katlanacak. Bakımı üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere verilen evde bakım aylığı artışı devlet memurları zammına, gelir kriteri de asgari ücrete endeksli bulunuyor.

Son dakika | Gözler temmuzda: Hem aylık hem sigorta hem de emeklilik müjdesi

HANE GELİRİNE BAKILIYOR

Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Evde bakım aylığı için gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu koşulu bulunuyor. Sağlık raporunda mutlaka "ağır engelli" ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara evde bakım maaşı ödenmiyor.

Son dakika | Gözler temmuzda: Hem aylık hem sigorta hem de emeklilik müjdesi

ÖDEME ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİYOR?

Koşulları taşıyanlar sosyal hizmetler müdürlüklerine gerekli evraklarla başvuruda bulunabiliyor. Kurum, beyan edilen evraklar üzerinde gerekli incelemeyi yapıyor. Rapor uygunsa, gelir kriteri de tutuyorsa hane ziyaret ediliyor. Hanenin durumu yerinde tespit ediliyor ve sonrasında heyet tarafından nihai karar veriliyor.

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