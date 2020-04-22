Son dakika haberleri: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Söz konusu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından konuyla ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kamu bankaları tarafından vatandaşların maddi sorunlarını gidermek adına uygulanan 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları devam ediyor. Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken salgından etkilenen konuların başında ekonomi geliyor. Ekonomik sıkıntılar dolayısıyla vatandaşların bu süreci maddi açıdan en az kayıpla atlatabilmesi amacıyla kamu bankaları tarafından 6 ay ertelemeli geri ödemesiz, 10 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanıyor. Bu bağlamda Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, başvurularını gerçekleştiren kişilere kredi imkanı sunuyor. Tabii söz konusu Bireysel Temel İhtiyaç kredisi desteğinden faydalanmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Temel İhtiyaç Kredisi şartlarını sağlayarak başvurusunu tamamlayan kişilere SMS ile sonuç bildirilmeye başlandı. Bununla birlikte başvuru süreci de devam ediyor. Henüz başvurularını gerçekleştirmeyenler, bankaların ilgili destek kredisi sayfaları aracılığıyla başvurularını tamamlayabilir. Peki, 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredi Desteği başvurusu sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…