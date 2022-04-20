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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi için merakla beklenen açıklama geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı?
Giriş Tarihi: 20.04.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 10:34

Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi için merakla beklenen açıklama geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı?

Son dakika haberi...2022 yılının ilk emekli bayram ikramiyesi ödemesi için tarih belli oldu. Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar geldi. Bakan Bilgin, 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman hesaplara yatacak' sorusunu yanıtladı. Bayram ikramiyeleri 2021 yılında yüzde 10 artarak iki bayram için toplamda 2.200 TL olarak hesaplara geçti.2022'de bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Ne zaman hesaplara yatacak? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber bayram ikramiyesi 2022 için merak edilen tüm detaylar...

Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi için merakla beklenen açıklama geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı?

Son dakika haberler...Bakan Vedat Bilgin, 2022 yılının ilk bayram ikramiyesi ödemelerinin 28 veya 29 Nisan tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Peki 2022 emekli bayram ikramiyeleri için zam gelecek mi? Bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez bir bayram için 1.000 TL olarak uygulanmaya başlamış, geçtiğimiz yıl bu rakam 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Milyonların aklında hep aynı soru var: 2022'de emekli bayram ikramiyeleri zam alacak mı? İşte Bakan Bilgin'in bayram ikramiyeleri için yaptığı o açıklamalar...

Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi için merakla beklenen açıklama geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Emekliler o yıl toplamda 2.000 TL bayram ikramiyesi aldı. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi zammı yüzde 10 şeklinde gerçekleşti. Yani emekli ve hak sahipleri 2 bayram ikramiyesi ile birlikte toplamda 2.200 TL ödeme aldı.

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Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi için merakla beklenen açıklama geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı?

2022 yılı için de bayram ikramiyesi zammı konusu merak konusu oldu. 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, '2022 bayram ikramiyeleri ne kadar olacak, zam gelecek mi, ne zaman yatacak' sorusunu yanıtladı.

Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi için merakla beklenen açıklama geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı?

BAKAN BİLGİN BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN ÖDEME TARİHİNİ AÇIKLADI

Bakan Bilgin, 2022 yılının ilk bayram ikramiyesi için ödeme tarihini açıkladı. Buna göre bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan tarihinde emekli ve hak sahiplerinin hesaplarına geçecek.

Son Dakika Haberi: Bayram ikramiyesi için merakla beklenen açıklama geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı?

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarından dikkat çeken bir diğer husus, 'Bayram ikramiyeleri için zam gelecek mi' sorusu oldu. Bakan Bilgin henüz zam konusunda karara varmadıklarını açıkladı.

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