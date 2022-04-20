Giriş Tarihi: 20.04.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 10:34

Son dakika haberi...2022 yılının ilk emekli bayram ikramiyesi ödemesi için tarih belli oldu. Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar geldi. Bakan Bilgin, 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman hesaplara yatacak' sorusunu yanıtladı. Bayram ikramiyeleri 2021 yılında yüzde 10 artarak iki bayram için toplamda 2.200 TL olarak hesaplara geçti.2022'de bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Ne zaman hesaplara yatacak? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber bayram ikramiyesi 2022 için merak edilen tüm detaylar...