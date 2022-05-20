Giriş Tarihi: 20.05.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 08:04

Son Dakika Haberi: Ek gösterge zammı için kesin yasa tarihi netleşti! İlk kez açıklandı: En güncel 3600 ek gösterge taslağı ile milyonların emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret 2022'in belirlenmesinin ardından öncelikli gündem olan ek gösterge zammı için nefesler tutuldu geri sayım başladı. 3600 ek gösterge düzenlemesi sayesinde emekli ikramiyesi ve maaşı büyük oranda artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayı sonunda 3600 ek gösterge taslağı ve ek gösterge çalışmasının detaylarını kamuoyu ile paylaşacak. Üzerinde çalışılan 3600 ek gösterge taslağı ilk kez Sabah Memurlar'da! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Kim ne kadar ek gösterge alacak? İşte milyonların merakla beklediği düzenlemenin yürürlüğe gireceği kesin tarih...