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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Ek gösterge zammı için kesin yasa tarihi netleşti! İlk kez açıklandı: En güncel 3600 ek gösterge taslağı ile milyonların emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 08:04

Son Dakika Haberi: Ek gösterge zammı için kesin yasa tarihi netleşti! İlk kez açıklandı: En güncel 3600 ek gösterge taslağı ile milyonların emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Asgari ücret 2022'in belirlenmesinin ardından öncelikli gündem olan ek gösterge zammı için nefesler tutuldu geri sayım başladı. 3600 ek gösterge düzenlemesi sayesinde emekli ikramiyesi ve maaşı büyük oranda artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayı sonunda 3600 ek gösterge taslağı ve ek gösterge çalışmasının detaylarını kamuoyu ile paylaşacak. Üzerinde çalışılan 3600 ek gösterge taslağı ilk kez Sabah Memurlar'da! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Kim ne kadar ek gösterge alacak? İşte milyonların merakla beklediği düzenlemenin yürürlüğe gireceği kesin tarih...

FARUK ERDEM
Son Dakika Haberi: Ek gösterge zammı için kesin yasa tarihi netleşti! İlk kez açıklandı: En güncel 3600 ek gösterge taslağı ile milyonların emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için artık son viraja girildi. Memur-Sen ile yapılan toplantıların ardından 14 ayrı 3600 ek gösterge taslak ve metni teke düşürüldü. Tüm alternatiflerle birlikte hazırlanan 3600 ek gösterge taslağı son şeklini alarak müzakere masasına gelecek.

  • Kimin ek göstergesi ne kadar artacak?
  • Yeni taslakta değişiklikler neler?
  • Memurun ikramiyesi ve maaşı nasıl artacak?
  • 3600 ek gösterge düzenlemesi hangi tarihte yürürlüğe girecek?

Tüm detaylar sadece SABAH Memurlar'da! İşte son dakika özel haberin detayları...

Son Dakika Haberi: Ek gösterge zammı için kesin yasa tarihi netleşti! İlk kez açıklandı: En güncel 3600 ek gösterge taslağı ile milyonların emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak?

SON DAKİKA HABERİ | 3600 EK GÖSTERGE TASLAĞI TEKE DÜŞÜRÜLDÜ

Yıl başından bu yana devam eden ek gösterge çalışması sonunda tamamlandı. Değişik alternatifleri içeren taslak metin ortaya çıktı. Taslak metin son kez müzakere masasında görüşüldükten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek.

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Son Dakika Haberi: Ek gösterge zammı için kesin yasa tarihi netleşti! İlk kez açıklandı: En güncel 3600 ek gösterge taslağı ile milyonların emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak?

EN GÜNCEL 3600 EK GÖSTERGE TASLAĞI İLK KEZ SABAH MEMURLAR'DA!

Alternatif olarak hazırlanan taslakları ilk kez yayımlayan SABAH Memur'lar son taslağı da okurlarına duyuruyor. Müzakere masasına gelecek olan son taslakta kimin hangi ek göstergeye kavuşacağı da ayrıntılı olarak yer aldı.

Son Dakika Haberi: Ek gösterge zammı için kesin yasa tarihi netleşti! İlk kez açıklandı: En güncel 3600 ek gösterge taslağı ile milyonların emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak?

TOPLU SÖZLEŞME SONRASI BAŞLADI

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında metinde yer alan 51. Madde gereğince ek gösterge çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan iki toplantıda sendikalarla birlikte tüm paydaşlar yer alarak taleplerini açıklamıştı.

Son Dakika Haberi: Ek gösterge zammı için kesin yasa tarihi netleşti! İlk kez açıklandı: En güncel 3600 ek gösterge taslağı ile milyonların emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak?

Ek gösterge konusunda bütçeye maliyet hesaplaması çalışanlar açısından Hazine ve Maliye Bakanlığında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, emekliler açısından maliyet hesabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı tarafından yürütüldü.

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