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Haberler Galeri Son Dakika Haberi | Emekli ve memur zammı için kritik gün: Bugün açıklanıyor! Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 01:08 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 01:08

Son Dakika Haberi | Emekli ve memur zammı için kritik gün: Bugün açıklanıyor! Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberler...Asgari ücret 2022'de yaşanan yarım asrın en yüksek artışı sonrası gözler emekli ve memur zammı için gelecek açıklamalara çevrildi. Ayrıca emekli ve memur maaşları için kritik olacak Aralık ayı enflasyon verisi yarın açıklanacakken, beklenti anketi de sonuçlandı. Milyonlar, 'Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, Memur enflasyon farkı ne kadar' sorularına yanıt arıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hareket hükümet tarafından gelen açıklamalar dikkate alındığında, parola yine değişmeyecek; 'Emekli ve memur enflasyona ezdirilmeyecek.' Öte yandan yeni yılda TBMM'de memur, emekli, çalışan, işsiz, esnaf başta olmak üzere hemen hemen her kesimi etkileyecek düzenlemeler gündeme gelecekken, Kabine Toplantısından çıkacak maaş zammı mesajları milyonların radarında olacak.

METE DİRİCE
Son dakika haberi | Emekli ve memur zammı için kritik gün: Yarın açıklanıyor! Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberler...Asgari ücret 2022, son 50 yılın en yüksek artışı ile yaklaşık yüzde 50 artarak 4.253,40 TL olarak açıklandı. Bununla beraber emekli ve memur zammı için de beklentiler yükseldi. 3 Ocak 2022 tarihinde emekli ve memur maaşları için kritik öneme sahip enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Öte yandan enflasyon beklenti anketi de sonuçlandı.

İşte beklenen enflasyon oranıyla beraber son dakika emekli ve memur zammı haberinin detayları...

Son dakika haberi | Emekli ve memur zammı için kritik gün: Yarın açıklanıyor! Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 2022 İLE HEM İŞÇİ HEM DE İŞVERENİN YÜZÜ GÜLDÜ

Asgari ücret yaklaşık yüzde 50 artış kaydederek, 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL'ye yükseldi. Tüm bunların yanında asgari ücret desteğinin bu yıl işverenin değil direk işçinin hesabına yatırılacağı açıklandı.

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Son dakika haberi | Emekli ve memur zammı için kritik gün: Yarın açıklanıyor! Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 2022'de işçi ve işverenler için ilkler yaşandı. Ekim ayında gündeme gelmeye başlayan gelir ve damga vergisi alınmaması meselesi hayata geçti. Bu durum asgari ücretteki büyük artışa rağmen işverenin elini rahatlatan bir gelişme olarak dikkat çekti.

Son dakika haberi | Emekli ve memur zammı için kritik gün: Yarın açıklanıyor! Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 2022 TABLOSU

ASGARİ ÜCRET BRÜT 5.004,00 TL

SGK PRİMİ (%14) 700,56

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ( %1) 50,04

KESİNTİLER TOPLAMI 750,60

NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

ÇALIŞANLAR İÇİN 2022 YENİLİKLER YILI OLDU

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Son dakika haberi | Emekli ve memur zammı için kritik gün: Yarın açıklanıyor! Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

Enflasyonun üzerinde yapılan zamlarla beraber asgari ücretteki vergilerde kaldırıldı. Tüm bunlarla beraber sadece asgari ücret alan çalışanlar değil, Türkiye'de tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden muaf olacak. Her bir çalışan için gelir ve damga vergisi katkısı tutarı da 676 TL'yi buluyor.

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