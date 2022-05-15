Son dakika haberi...2022 emekli ve memur maaşı, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının netleşmesiyle Temmuz zammı ile belli olacak. Nisan ayı enflasyon oranının ardından SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 31,71 olarak kesinleşirken, memur zammı için bu rakam yüzde 31,21 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 1,5 ay sonra yılın ikinci maaş zam oranı belli olacakken, özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar dikkat çekti. İşte 2022 Temmuz emekli ve memur zammı için son dakika gelişmeleri ve milyonların en çok merak ettiği kuruşu kuruşuna enflasyon farkı ve ek zam hesabı...