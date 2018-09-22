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Son dakika haberi... nin alacağı mı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...

Giriş Tarihi: 22.09.2018 08:51 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 08:53
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Son dakika haberi... nin alacağı mı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...
Son dakika haberi... Emeklinin alacağı Ocak zammı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...

lerin mı yüzde 10'u aşacak. Yüzde 20.8'lik enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.65, memur emeklilerininki ise yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek.

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Son dakika haberi... nin alacağı mı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...
Son dakika haberi... Emeklinin alacağı Ocak zammı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...

SSK ve Bağ-Kur lerine 'ta 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında yapılacak.

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Son dakika haberi... nin alacağı mı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...
Son dakika haberi... Emeklinin alacağı Ocak zammı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...

Memur lerine ise yüzde 4 toplu sözleşme mı ve 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek.

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Son dakika haberi... nin alacağı mı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...
Son dakika haberi... Emeklinin alacağı Ocak zammı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...

MEMURA FARK VAR

Yüzde 20.8'lik tahmine göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek.

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Son dakika haberi... nin alacağı mı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...
Son dakika haberi... Emeklinin alacağı Ocak zammı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...

SSK ve Bağ-Kur lerinin mı bu durumda yüzde 10.65 olacak. Memur emeklilerine ise yüzde 7.15 enflasyon farkı oluşacak. Memur emeklilerin Ocak zammı yüzde 4 artış ve yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15'i bulacak.

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Son dakika haberi... nin alacağı mı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...
Son dakika haberi... Emeklinin alacağı Ocak zammı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...

Kesin rakam ise 3 'ta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. ler aynı ay içerisinde larını öğrenip, yeni maaşlarını alacak.

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Son dakika haberi... nin alacağı mı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...
Son dakika haberi... Emeklinin alacağı Ocak zammı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...

EMEKLİ MAAŞLARINA İNTİBAK AYARI! GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? EMEKLİYE 355 TL İNTİBAK ZAMMI!

ler, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak mı yolunu açacak düzenlemenin Meclis'e taşınmasını istiyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için TBMM'yi adres göstermişti.

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