Son dakika haberi... Emeklinin alacağı Ocak zammı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...

EMEKLİ MAAŞLARINA İNTİBAK AYARI! GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? EMEKLİYE 355 TL İNTİBAK ZAMMI!



Emekliler, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı yolunu açacak düzenlemenin Meclis'e taşınmasını istiyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için TBMM'yi adres göstermişti.