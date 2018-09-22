Son dakika haberi... Emeklinin alacağı Ocak zammı belli oldu! İşte en düşük emekli maaşı...

Emeklilerin Ocak zammı yüzde 10'u aşacak. Yüzde 20.8'lik enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.65, memur emeklilerininki ise yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. MEMURA FARK VAR Yüzde 20.8'lik tahmine göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı bu durumda yüzde 10.65 olacak. Memur emeklilerine ise yüzde 7.15 enflasyon farkı oluşacak. Memur emeklilerin Ocak zammı yüzde 4 artış ve yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15'i bulacak. Kesin rakam ise 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Emekliler aynı ay içerisinde zamlarını öğrenip, yeni maaşlarını alacak. EMEKLİ MAAŞLARINA İNTİBAK AYARI! GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? EMEKLİYE 355 TL İNTİBAK ZAMMI! Emekliler, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı yolunu açacak düzenlemenin Meclis'e taşınmasını istiyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için TBMM'yi adres göstermişti.