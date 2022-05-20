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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli konut kredisi kullanım şartlarını duyurdu
Giriş Tarihi: 20.05.2022 19:25 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 19:57

SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli konut kredisi kullanım şartlarını duyurdu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi ile ilgili, Hazine ve Maliye Bakanlığı önemli bir bilgilendirmede bulundu. Bakanlık, konut finansmanı projesi detaylarını açıkladı ve kredi kullanım şartlarını duyurarak "Konut Finasman Paketleriyle vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak ve ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetle konuta erişimlerini artırmak hedeflendirmiştir" dedi.

SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli konut kredisi kullanım şartlarını duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlık, konut finansmanı projesine ilişkin yaptığı paylaşımda detaylara yer verdi. İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları:

SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli konut kredisi kullanım şartlarını duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı infografik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Konut Finansman Paketleriyle vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak ve ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetle konuta erişimlerini artırmak hedeflenmiştir. Bu kapsamda; konut sahibi olmayan vatandaşlarımızın ilgili paketlerden faydalanmaları amacıyla kullandırım esasları belirlenmiş olup, bankalar finansman paketlerinin bu çerçevede uygulanmasına yönelik gereken kontrol ve tedbirleri alacaklardır.

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SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli konut kredisi kullanım şartlarını duyurdu

İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ KULLANDIRIM ŞARTLARI

1-İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir.

2-Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.

3-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

4-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli konut kredisi kullanım şartlarını duyurdu

5-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

6-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.99 faiz oranı uygulanacaktır.

7-Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.

8-Vatandaşlarımız bu paketten yalnıza bir kez yararlanabilecektir.

SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanlığından 0.89 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı: Düşük faizli konut kredisi kullanım şartlarını duyurdu

GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ KULLANDIRIM ŞARTLARI

1-Genişletilmiş konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.

2-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

3-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

4-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

5-Bu destekten, 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış olan ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin asgari yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlarımız yararlanabilir.

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