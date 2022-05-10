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Haberler Galeri Son dakika haberi | Konut alım satımı için 3 yeni uygulama: Dikkat çeken döviz hesabı ve altın detayı!
Giriş Tarihi: 10.05.2022 06:47 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 06:50

Son dakika haberi | Konut alım satımı için 3 yeni uygulama: Dikkat çeken döviz hesabı ve altın detayı!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konut alım-satımı için 3 yeni uygulama ve kampanyayı açıkladı. Başkan Erdoğan, "İlk Evim Konut Finansman", "Genişletilmiş Konut Finansman" ve "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti" paketlerini duyurdu. Açıklanan yeni pakette ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara yönelik destek ile döviz hesabı ve altın detayı dikkat çekti. Peki uygulamadaki konut kredisi faiz oranları ne kadar? İnternet sitesi üzerinden fiyat taahhüdü nedir? İşte son dakika haberinin detayları!

ERDEM ANILAN
Son dakika haberi | Konut alım satımı için 3 yeni uygulama: Dikkat çeken döviz hesabı ve altın detayı!

Son dakika haberi: Ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün, Külliye'de kabine toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası millete seslenen Başkan Erdoğan, konut alım-satımını kolaylaştıracak 3 müjdeyi açıkladı. Erdoğan, 3 paket ile ilgili de detayları duyurdu.

Son dakika haberi | Konut alım satımı için 3 yeni uygulama: Dikkat çeken döviz hesabı ve altın detayı!

Birinci paketle ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

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Son dakika haberi | Konut alım satımı için 3 yeni uygulama: Dikkat çeken döviz hesabı ve altın detayı!

İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.

Son dakika haberi | Konut alım satımı için 3 yeni uygulama: Dikkat çeken döviz hesabı ve altın detayı!

Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik etmektir.

Son dakika haberi | Konut alım satımı için 3 yeni uygulama: Dikkat çeken döviz hesabı ve altın detayı!

Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık.

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