Giriş Tarihi: 10.05.2022 06:47
Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
06:50
Son dakika haberi | Konut alım satımı için 3 yeni uygulama: Dikkat çeken döviz hesabı ve altın detayı!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konut alım-satımı için 3 yeni uygulama ve kampanyayı açıkladı. Başkan Erdoğan, "İlk Evim Konut Finansman", "Genişletilmiş Konut Finansman" ve "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti" paketlerini duyurdu. Açıklanan yeni pakette ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara yönelik destek ile döviz hesabı ve altın detayı dikkat çekti. Peki uygulamadaki konut kredisi faiz oranları ne kadar? İnternet sitesi üzerinden fiyat taahhüdü nedir? İşte son dakika haberinin detayları!