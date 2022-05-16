Son dakika haberi...Milyonlarca memur ve emekli olacak memurları ilgilendiren ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Emekli ikramiyesi ve maaşı için önemli artışlara neden olacak düzenlemenin taslağın hazırlanıp bu ay içerisinde Meclis'e verilmesi bekleniyor. Ek göstergeler genel olarak 600 ile 800 puan artması bekleniyor. Bu da emekli maaşlarında 1.400 TL ikramiyelerde ise 40 bin lirayı geçen artışlar anlamına geliyor. Peki hangi meslek ne kadar ek gösterge alacak ve maaşları kaç TL olacak. İşte o hesap...