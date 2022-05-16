Son dakika haberi...Milyonlarca memur 3600 ek gösterge düzenlemesi için gelecek açıklamaları bekliyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelen 3600 ek gösterge artışıyla ilgili gelişmeler en çok merak edilenler arasına girdi. Çünkü söz konusu artış memurların mevcut maaşları artıracağı gibi, asıl etkiyi emekli maaşı ve emekli ikramiyelerine yapacak. 3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.

Hangi meslek kaç ek gösterge alacak?

Ek gösterge artışı emekli ikramiyesi ve maaşına nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge taslağı

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber bu 3 kritik sorunun cevabı...