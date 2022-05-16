Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Memura ek gösterge zammı geliyor! Emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar artacak? İşte hesaplanan rakamlarla 3600 ek gösterge tablosu
Giriş Tarihi: 16.05.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 16:43

Son Dakika Haberi: Memura ek gösterge zammı geliyor! Emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar artacak? İşte hesaplanan rakamlarla 3600 ek gösterge tablosu

Son dakika haberi...Milyonlarca memur ve emekli olacak memurları ilgilendiren ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Emekli ikramiyesi ve maaşı için önemli artışlara neden olacak düzenlemenin taslağın hazırlanıp bu ay içerisinde Meclis'e verilmesi bekleniyor. Ek göstergeler genel olarak 600 ile 800 puan artması bekleniyor. Bu da emekli maaşlarında 1.400 TL ikramiyelerde ise 40 bin lirayı geçen artışlar anlamına geliyor. Peki hangi meslek ne kadar ek gösterge alacak ve maaşları kaç TL olacak. İşte o hesap...

FARUK ERDEM
Son Dakika Haberi: Memura ek gösterge zammı geliyor! Emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar artacak? İşte hesaplanan rakamlarla 3600 ek gösterge tablosu

Son dakika haberi...Milyonlarca memur 3600 ek gösterge düzenlemesi için gelecek açıklamaları bekliyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelen 3600 ek gösterge artışıyla ilgili gelişmeler en çok merak edilenler arasına girdi. Çünkü söz konusu artış memurların mevcut maaşları artıracağı gibi, asıl etkiyi emekli maaşı ve emekli ikramiyelerine yapacak. 3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.

  • Hangi meslek kaç ek gösterge alacak?
  • Ek gösterge artışı emekli ikramiyesi ve maaşına nasıl yansıyacak?
  • 3600 ek gösterge taslağı

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber bu 3 kritik sorunun cevabı...

Son Dakika Haberi: Memura ek gösterge zammı geliyor! Emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar artacak? İşte hesaplanan rakamlarla 3600 ek gösterge tablosu

ŞUBE MÜDÜRLERİ BEKLİYOR

Öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'nın ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan unvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Haberi: Memura ek gösterge zammı geliyor! Emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar artacak? İşte hesaplanan rakamlarla 3600 ek gösterge tablosu

Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.

Son Dakika Haberi: Memura ek gösterge zammı geliyor! Emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar artacak? İşte hesaplanan rakamlarla 3600 ek gösterge tablosu

Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak.

Son Dakika Haberi: Memura ek gösterge zammı geliyor! Emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar artacak? İşte hesaplanan rakamlarla 3600 ek gösterge tablosu

İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla, yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.

SON DAKİKA