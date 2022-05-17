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Haberler Galeri SON DAKİKA! Memur için ek gösterge zammı! İşte en çok merak edilen 3600 ek gösterge tablosu: Emekli ikramiyesi ve aylığı ne kadar kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:22

SON DAKİKA! Memur için ek gösterge zammı! İşte en çok merak edilen 3600 ek gösterge tablosu: Emekli ikramiyesi ve aylığı ne kadar kaç TL olacak?

Son dakika haberi...Memur ek gösterge zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve emekli olacak memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Emekli ikramiyesi ve maaşı için önemli artışlara neden olacak 3600 ek gösterge taslağı ve metninin hazırlanıp bu ay içerisinde Meclis'e verilmesi bekleniyor. 600 ila 800 puan ek gösterge artışı masadaki sıcaklığını koruyor. Peki hangi meslek ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ve aylığına nasıl yansıyacak? Maaşlar olacak? İşte en çok merak edilen o hesap...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA! Memur için ek gösterge zammı! İşte en çok merak edilen 3600 ek gösterge tablosu: Emekli ikramiyesi ve aylığı ne kadar kaç TL olacak?

Son dakika haberi...Memurlar 3600 ek gösterge düzenlemesi için gelecek açıklamalara odaklandı. Mayıs ayıyla beraber 3600 ek gösterge artışıyla ilgili gelişmeler en çok merak edilenler arasına girdi. Çünkü söz konusu artış memurların mevcut maaşları artıracağı gibi, asıl etkiyi emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri için yapacak. 3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi...

  1. Hangi meslek kaç ek gösterge alacak?
  2. Ek gösterge artışı emekli ikramiyesi ve maaşı tarafına nasıl yansıyacak?
  3. 3600 ek gösterge taslağı

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber bu 3 kritik sorunun cevabı...

SON DAKİKA! Memur için ek gösterge zammı! İşte en çok merak edilen 3600 ek gösterge tablosu: Emekli ikramiyesi ve aylığı ne kadar kaç TL olacak?

ÖĞRETMEN, POLİS, HEMŞİRE VE DİN GÖREVLİLERİ DIŞINDA KALAN UNVANLARDA GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'nın ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan unvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.

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SON DAKİKA! Memur için ek gösterge zammı! İşte en çok merak edilen 3600 ek gösterge tablosu: Emekli ikramiyesi ve aylığı ne kadar kaç TL olacak?

İDARECİ MEMURLAR BEKLİYOR

Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA! Memur için ek gösterge zammı! İşte en çok merak edilen 3600 ek gösterge tablosu: Emekli ikramiyesi ve aylığı ne kadar kaç TL olacak?

Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapıyor.

SON DAKİKA! Memur için ek gösterge zammı! İşte en çok merak edilen 3600 ek gösterge tablosu: Emekli ikramiyesi ve aylığı ne kadar kaç TL olacak?

İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla, yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.

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