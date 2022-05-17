SON DAKİKA! Memur için ek gösterge zammı! İşte en çok merak edilen 3600 ek gösterge tablosu: Emekli ikramiyesi ve aylığı ne kadar kaç TL olacak?

Son dakika haberi...Memur ek gösterge zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve emekli olacak memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Emekli ikramiyesi ve maaşı için önemli artışlara neden olacak 3600 ek gösterge taslağı ve metninin hazırlanıp bu ay içerisinde Meclis'e verilmesi bekleniyor. 600 ila 800 puan ek gösterge artışı masadaki sıcaklığını koruyor. Peki hangi meslek ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ve aylığına nasıl yansıyacak? Maaşlar olacak? İşte en çok merak edilen o hesap...