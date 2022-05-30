Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi | Milli Muharip Uçak ve AKINCI TİHA'da yeni gelişme: Yetkili isim tarih vererek açıkladı!
Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 12:38

Son dakika haberi | Milli Muharip Uçak ve AKINCI TİHA'da yeni gelişme: Yetkili isim tarih vererek açıkladı!

Son dakika haberi... Türkiye'nin savunma sanayii alanında öne çıkan 2 projesi Milli Muharip Uçak ve Bayraktar AKINCI TİHA ile ilgili yeni gelişmeleri, TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit duyurdu. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) bir yıl içinde yerli motorla buluşturmaya hazırlanıyor. Akşit, "Milli Muharip Uçak'ın ihtiyaç duyduğu motoru geliştirip, üretip, teslim edecek yeteneğe TEI olarak geldiğimizi görüyoruz. TEI ekibi olarak ustalık eserimiz olacak" dedi.

AA
Son dakika haberi | Milli Muharip Uçak ve AKINCI TİHA’da yeni gelişme: Yetkili isim tarih vererek açıkladı!

Son dakika haberi: TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) bir yıl içinde yerli motorla buluşturmaya hazırlanıyor.

Son dakika haberi | Milli Muharip Uçak ve AKINCI TİHA’da yeni gelişme: Yetkili isim tarih vererek açıkladı!

TEI, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da farklı sınıflarda ürettiği ve geliştirdiği motorları sergiledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi | Milli Muharip Uçak ve AKINCI TİHA’da yeni gelişme: Yetkili isim tarih vererek açıkladı!

TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, kurumun motor çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İnsansız hava araçlarının motor ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirdikleri TEI-PD170 motorlarının seri üretiminin devam ettiğini belirten Akşit, daha fazla güç ihtiyacı bulunan Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA'ya yönelik de çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Son dakika haberi | Milli Muharip Uçak ve AKINCI TİHA’da yeni gelişme: Yetkili isim tarih vererek açıkladı!

Akşit, Akıncı'nın ağır yükle kalkan versiyonunun 2 adet ithal 450 beygirlik turboprop motorla uçtuğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

Son dakika haberi | Milli Muharip Uçak ve AKINCI TİHA’da yeni gelişme: Yetkili isim tarih vererek açıkladı!

"PROJEDE İYİ BİR YERE GELDİK"

"Akıncı'nın uzun süre havada kalacak başka bir versiyonu da var. Uzun süre görev yapacağı zaman dizeller çok daha avantajlı oluyor, çok daha az yakıyorlar. Biz de PD170 motorumuzun 225 beygirlik bir versiyonunu geliştiriyoruz. Projede iyi bir yere geldik."

SON DAKİKA