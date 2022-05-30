Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:18
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
12:38
Son dakika haberi | Milli Muharip Uçak ve AKINCI TİHA'da yeni gelişme: Yetkili isim tarih vererek açıkladı!
Son dakika haberi... Türkiye'nin savunma sanayii alanında öne çıkan 2 projesi Milli Muharip Uçak ve Bayraktar AKINCI TİHA ile ilgili yeni gelişmeleri, TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit duyurdu. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) bir yıl içinde yerli motorla buluşturmaya hazırlanıyor. Akşit, "Milli Muharip Uçak'ın ihtiyaç duyduğu motoru geliştirip, üretip, teslim edecek yeteneğe TEI olarak geldiğimizi görüyoruz. TEI ekibi olarak ustalık eserimiz olacak" dedi.