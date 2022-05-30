Son dakika haberi | Milli Muharip Uçak ve AKINCI TİHA’da yeni gelişme: Yetkili isim tarih vererek açıkladı!

"PROJEDE İYİ BİR YERE GELDİK"

"Akıncı'nın uzun süre havada kalacak başka bir versiyonu da var. Uzun süre görev yapacağı zaman dizeller çok daha avantajlı oluyor, çok daha az yakıyorlar. Biz de PD170 motorumuzun 225 beygirlik bir versiyonunu geliştiriyoruz. Projede iyi bir yere geldik."