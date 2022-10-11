Giriş Tarihi: 11.10.2022 19:26
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
19:55
SON DAKİKA HABERİ! SGK emekli promosyon tutarlarını açıkladı: İşte güncel emekli promosyon rakamları ve anlaşmalı bankalar!
Son dakika haberi: 'Emekli promosyonları ne kadar?' sorusu sıcak gündem maddelerinden biri olarak öne çıkarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan promosyonlarla ilgili milyonları ilgilendiren önemli bir duyuru geldi. SGK, promosyon miktarı için asgari tutarları belirleyerek 19 bankayı açıkladı. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların promosyon tutarları...