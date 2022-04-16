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Haberler Galeri Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG'a özel hazırlık! Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 81 il için bugün başladı!
Giriş Tarihi: 16.04.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 15:20

Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG'a özel hazırlık! Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 81 il için bugün başladı!

Son dakika haberi: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için en önemli adımlardan biri daha atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulması talimatının ardından harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı beklenen programı devreye aldı. İşte son dakika haberinin detayları!

Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG’a özel hazırlık! Başkan Erdoğan’ın talimatı sonrası 81 il için bugün başladı!

Son dakika haberi... TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrik araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG’a özel hazırlık! Başkan Erdoğan’ın talimatı sonrası 81 il için bugün başladı!

2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Artan elektrikli araç kullanımına paralel olarak 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.

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Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG’a özel hazırlık! Başkan Erdoğan’ın talimatı sonrası 81 il için bugün başladı!

Bu kapsamda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın 81 il için verdiği talimat sonrası çalışmalarını hızlandırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını başvuruya açtıklarını bildirdi.

Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG’a özel hazırlık! Başkan Erdoğan’ın talimatı sonrası 81 il için bugün başladı!

BAŞVURUYA BUGÜN AÇILDI

Bakan Varank, "Elektrikli araçlar için gerekli altyapıyı ülkemize kazandırmakta kararlıyız.Türkiye'nin 1.560 farklı noktasına yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için 300 milyon TL bütçeli hibe programını bugün başvuruya açtık. Yatırımcılarımıza hayırlı olsun!" dedi.

Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG’a özel hazırlık! Başkan Erdoğan’ın talimatı sonrası 81 il için bugün başladı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dün, bu dönemin en önemli gündem maddelerinden birinin elektrikli araçlar olduğunu vurgulayarak, Bilişim Vadisi'nde TOGG'a ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

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