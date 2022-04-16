Giriş Tarihi: 16.04.2022 15:08
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
15:20
Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG'a özel hazırlık! Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 81 il için bugün başladı!
Son dakika haberi: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için en önemli adımlardan biri daha atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulması talimatının ardından harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı beklenen programı devreye aldı. İşte son dakika haberinin detayları!