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Haberler Galeri Son dakika haberi: Bireysel Temel İhtiyaç destek kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvuru sonuçları sorgulama

Son dakika haberi: destek kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvuru sonuçları sorgulama

Corona virüsü tedbirleri kapsamında kamu bankaları tarafından vatandaşların maddi zorluklarını gidermek amacıyla devreye sokulan 2020 kredisi başvurusu birçok vatandaş için araştırma konusu oldu. 6 ay geri ödemesi kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından konuyla ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. , Vakıfbank, gibi kamu bankaları tarafından vatandaşların maddi sorunlarını gidermek adına uygulanan 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları devam ediyor. Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken salgından etkilenen konuların başında ekonomi geliyor. Corona virüsün ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler çerçevesinde kamu bankaları tarafından 6 ay ertelemeli geri ödemesiz, 10 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanıyor. Ekonomik düzenlemeler kapsamında Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, başvurularını online olarak gerçekleştiren vatandaşlara kredi imkanı sunuyor. Tabii söz konusu Bireysel Temel İhtiyaç kredisi ödemesinin hesabınıza geçmesi için bazı şartların sağlanması gerekiyor. 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz kredi şartlarını sağlayarak başvurusunu tamamlayan kişilere SMS ile başvuru sonuçları bildiriliyor. Haberimizde, geri ödemesiz ihtiyaç kredisi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 12:27
Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

Corona virüsü önlemler kapsamında ekonomik alanda da düzenlemeler yapılıyor. Vatandaşların, corona önlemlerinden etkilenmemesi için 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı vatandaşlara sunuldu. kredisi başvurularını gerçekleştirenler tarafından konuyla ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Başvurusunu tamamlayıp kendilerine sonuç bildirilmesini bekleyen vatandaşların yanı sıra henüz başvurularını tamamlamayanlar da Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Corona virüsü salgını, ülkemizde yoğun bir şekilde etkisini hissettirirken salgın dolayısıyla ekonomik zorluklar da yaşanıyor. , Vakıfbank ve , bu süreçte zorluk yaşayan vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade ile 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Bu zorlu süreci kamu bankalarının sağladığı kredi desteğinden faydalanarak atlatmak isteyen vatandaşlar "10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru şartları nelerdir, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili tüm detaylara yer verdiğimiz haberimizden "Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt bulabilir, konuyla ilgili son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLERE VERİLECEK?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA EKRANI

Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

Mevcut kredi kuralları uygulanmayacak, ödeme gücü kontrolü yapılmayacak. Salgın nedeniyle para kazanamayan simitçi, toplu taşıma çalışanı gibi şu anda işi olmayanlar da yararlanacak. Devlet vatandaşa kefil olurken, kredi kullandırırken beyan esas olacak.

ŞUBELERE TEBLİĞ EDİLDİ

Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.

Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.

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Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

FAİZİ % 0.49 OLACAK

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.

Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.

Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

Kredi başvuru sonuçları ile ilgili net tarih bilgisi yok. Her kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra başvuru sonuçlarını açıklayacaktır.

Öte yandan, sonuçların bir kısmı açıklanarak vatandaşlara SMS yolu ile bildiriliyor. Bu noktada, telefonunuza gelecek SMS ile sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

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