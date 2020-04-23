Son Dakika Haberler | 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin tl kredi başvuru sonuçları sorgulama

Corona virüsü önlemler kapsamında ekonomik alanda da düzenlemeler yapılıyor. Vatandaşların, corona önlemlerinden etkilenmemesi için 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı vatandaşlara sunuldu. Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirenler tarafından konuyla ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Başvurusunu tamamlayıp kendilerine sonuç bildirilmesini bekleyen vatandaşların yanı sıra henüz başvurularını tamamlamayanlar da Bireysel Temel İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Corona virüsü salgını, ülkemizde yoğun bir şekilde etkisini hissettirirken salgın dolayısıyla ekonomik zorluklar da yaşanıyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, bu süreçte zorluk yaşayan vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vade ile 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Bu zorlu süreci kamu bankalarının sağladığı kredi desteğinden faydalanarak atlatmak isteyen vatandaşlar "10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru şartları nelerdir, başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili tüm detaylara yer verdiğimiz haberimizden "Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt bulabilir, konuyla ilgili son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLERE VERİLECEK?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA EKRANI

Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.