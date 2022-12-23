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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 zammı kime nasıl yansıyacak? İşsizlik, 65 yaş, staj aylığı ve 2023 kıdem tazminatı ücretleri
Giriş Tarihi: 23.12.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 08:23

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 zammı kime nasıl yansıyacak? İşsizlik, 65 yaş, staj aylığı ve 2023 kıdem tazminatı ücretleri

Son dakika haberler: Asgari ücrete 2002 yılından bu yana yapılan artış oranı reel olarak yüzde 264.3 oldu. Yüzde 54.66 artışla 8 bin 506 liraya çıkan yeni asgari ücret zammı 84 milyon vatandaşın cebine yansıyacak. İşsizlik maaşı, staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı, GSS primi, BES kesintisi başta olmak üzere birçok gelir ve sosyal destek kalemi de arttı. Asgari ücret zammıyla birlikte en düşük işsizlik maaşı 3 bin 49 liraya, en yükseği de 7 bin 885 liraya çıktı. Yeni 65 yaş aylığı 2 bin 610 lira oldu. Yüzde 40-69 oranında engeli olanlar aylık 1738 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar 2614 lira, engelli yakınına bakan da 1740 lira alacak. İşletmelerde staj yapan lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de 2558 lira oldu.

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 zammı kime nasıl yansıyacak? İşsizlik, 65 yaş, staj aylığı ve 2023 kıdem tazminatı ücretleri

Son dakika asgari ücret ve maaş artışı haberleri: Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı. Asgari ücret artış oranı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 54,66, yıllık 74 arttı. Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Buna göre, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 zammı kime nasıl yansıyacak? İşsizlik, 65 yaş, staj aylığı ve 2023 kıdem tazminatı ücretleri

İŞVERENE İŞÇİ BAŞINA 250 LİRA DESTEK

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu. 1 Ocak 2023 itibariyle işverene çalıştırdığı her bir asgari ücretli için 250 lira doğrudan destek verilecek.

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SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 zammı kime nasıl yansıyacak? İşsizlik, 65 yaş, staj aylığı ve 2023 kıdem tazminatı ücretleri

2002'DEN BU YANA YÜZDE 264.3 ARTTI

Bakanlık verilerine göre 2002'de 184 lira olan net asgari ücret 2023 yılında 8 bin 506,80 lira oldu. Aynı dönemde net asgari ücret reel olarak yüzde 264.3 oranında artırılırken, nominal olarak da 46 katına çıktı. Böylece; 2022 yılına göre ise net asgari ücretin ortalama artış oranı yüzde 74,43, dolar bazında ise yüzde 54.65 olmuştur. Kamuoyu gündemine taşınan bütün manipülatif döviz dalgalanmalarına rağmen asgari ücret dolar bazında 457 dolar olarak belirlendi.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 zammı kime nasıl yansıyacak? İşsizlik, 65 yaş, staj aylığı ve 2023 kıdem tazminatı ücretleri

Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri gelir ve damga vergisi dışında bırakılarak tarihi bir adım atıldı. Yapılan yasal düzenlemeyle yalnızca işçiler değil tüm çalışanlar kapsama alındı.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 zammı kime nasıl yansıyacak? İşsizlik, 65 yaş, staj aylığı ve 2023 kıdem tazminatı ücretleri

İŞSİZLİK MAAŞI YÜKSELDİ

Asgari ücret zammıyla beraber birçok gelir, sosyal destek kalemi de yükseldi. İş Kanunu'na göre çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği de aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşından ayrıca yüzde 0.00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Mevcutta 2 bin 568 lira olan en düşük işsizlik maaşı yeni zamla birlikte 3 bin 49 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 7885 liraya yükseldi.

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