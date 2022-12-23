Giriş Tarihi: 23.12.2022 08:23
Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
08:23
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 zammı kime nasıl yansıyacak? İşsizlik, 65 yaş, staj aylığı ve 2023 kıdem tazminatı ücretleri
Son dakika haberler: Asgari ücrete 2002 yılından bu yana yapılan artış oranı reel olarak yüzde 264.3 oldu. Yüzde 54.66 artışla 8 bin 506 liraya çıkan yeni asgari ücret zammı 84 milyon vatandaşın cebine yansıyacak. İşsizlik maaşı, staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı, GSS primi, BES kesintisi başta olmak üzere birçok gelir ve sosyal destek kalemi de arttı. Asgari ücret zammıyla birlikte en düşük işsizlik maaşı 3 bin 49 liraya, en yükseği de 7 bin 885 liraya çıktı. Yeni 65 yaş aylığı 2 bin 610 lira oldu. Yüzde 40-69 oranında engeli olanlar aylık 1738 lira, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlar 2614 lira, engelli yakınına bakan da 1740 lira alacak. İşletmelerde staj yapan lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de 2558 lira oldu.