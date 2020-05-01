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Haberler Galeri SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı

SON DAKİKA | 1000 TL başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL sonuçları sorgulama ekranı

1000 TL ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor ve her geçen gün ödemeler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 1000 TL sosyal yardım pandemi sonuçları, başvuru yapan insanlar tarafından merakla araştırılıyor. Çalışma Bakanı Zehra Selçuk her hafta fazlar ve başvurusu ve ödemeleri hakkında bilgiler veriyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım pandemi sonuçları sorgulama ekranı nasıl açılır ve başvuru işlemi nasıl gerçekleştirilir? İşte, corona virüsünün ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler çerçevesinde 1000 TL sosyal yardım pandemi başvurusu nasıl yapılır ve pandemi sosyal yardım sonuçları açıklandı mı sorularının yanıtları ve konu ile ilgili son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 01.05.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 12:21
Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

Corona virüsü kaynaklı KOVİD-19'un sağlık alanının yanında ekonomik olarak da ciddi etkileri var. Ülkemizde de, corona virüsün ekonomik etkilerini azaltmak için çeşitli paketler açıklandı. Bunlardan bir tanesi de 1000 TL pandemi ödemeleri… İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara devlet tarafından pandemi sürecinde yardım yapılıyor. Bu yardıma başvuran vatandaşlar, 1000 TL sosyal yardım başvurusu pandemi sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır ve 2020 pandemi sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, ekonomik yardım paketleri ile ilgili detaylar…

Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu hafta 3. Faz ile devam eden 1000 TL başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek olan 1000 TL tutarı, 4/A kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu, şartları tam olarak karşılayan kişilere tahsis edilecek.

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Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

Hane başına 1000 TL yapacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3. Faz olarak duyurduğu sosyal yardım başvuru sürecini geçtiğimiz hafta başlatmıştı. Binlerce kişinin başvuru işlemini tamamladığı 1000 lira yardım başvurusu sonrasında gözler sorgulama ekranına çevrildi.

Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

Peki, bu şartları karşılayanlar başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

1000 TL başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.

İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.

Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.

Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir yılını dolduran "elektrik tüketim desteği" uygulamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de programı sayısının 2002'de sadece 4 olduğunu anımsatan Selçuk, 2020 itibarıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım programı sayısının 43'e çıkarıldığı belirtti.

Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

Son Dakika Haberleri | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 1000 TL Pandemi sonuçları sorgulama ekranı

Selçuk, "Sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, ihtiyaç sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde çeşitlendirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor. Dezavantajlı aile ve vatandaşlarımız, ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleri ile tanıştı. Mart 2019'da uygulamaya koyduğumuz 'Elektrik Tüketim Desteği Programı' da bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık." bilgisini paylaştı

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