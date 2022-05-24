Son dakika haberi...Emekli ve memur Temmuz zammı 6 aylık enflasyon verisi ile belirlenecek. Yılın ilk 4 ayı için enflasyon yüzde 31,71 olarak kesinleşirken, Mayıs ve Haziran aylarındaki rakamları sonrası emekli ve memur maaşları için zam oranı netleşecek. Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon beklentileri belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 41 memur ve memur emeklileri için ise yüzde 40,5 Temmuz maaş zammı hesaplandı. Peki Temmuz zammı ile beraber en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar kaç TL olacak? İşte merak edilen tablo tablo maaş hesapları...