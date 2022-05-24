Son dakika haberleri...Milyonlarca memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından Temmuz maaş zammı belli olacak. Merkez Bankası anketine göre Mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken Haziran ayı enflasyon beklentisi de yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

İşte beklentilere göre hesaplanan Temmuz maaş zammı ile beraber memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları...