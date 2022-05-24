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Haberler Galeri Son Dakika Haberleri | Memura fark emekliye zam! Yüzde 40'ı aşıyor: İşte Temmuz zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni ipuçları
Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:40

Son Dakika Haberleri | Memura fark emekliye zam! Yüzde 40'ı aşıyor: İşte Temmuz zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni ipuçları

Son dakika haberi...Emekli ve memur Temmuz zammı 6 aylık enflasyon verisi ile belirlenecek. Yılın ilk 4 ayı için enflasyon yüzde 31,71 olarak kesinleşirken, Mayıs ve Haziran aylarındaki rakamları sonrası emekli ve memur maaşları için zam oranı netleşecek. Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon beklentileri belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 41 memur ve memur emeklileri için ise yüzde 40,5 Temmuz maaş zammı hesaplandı. Peki Temmuz zammı ile beraber en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar kaç TL olacak? İşte merak edilen tablo tablo maaş hesapları...

Son Dakika Haberleri | Memura fark emekliye zam! Yüzde 40’ı aşıyor: İşte Temmuz zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni ipuçları

Son dakika haberleri...Milyonlarca memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından Temmuz maaş zammı belli olacak. Merkez Bankası anketine göre Mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken Haziran ayı enflasyon beklentisi de yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

İşte beklentilere göre hesaplanan Temmuz maaş zammı ile beraber memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları...

Son Dakika Haberleri | Memura fark emekliye zam! Yüzde 40’ı aşıyor: İşte Temmuz zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni ipuçları

MEMURA FARK EMEKLİYE ZAM

Milyonlarca memur, emeklinin gözü kulağı Temmuz zammında. Temmuz'da; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7,5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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Son Dakika Haberleri | Memura fark emekliye zam! Yüzde 40’ı aşıyor: İşte Temmuz zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni ipuçları

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Gözler kesin oran için Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarına çevrildi çevrildi. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ise ipucu verdi.

Ankette Mayıs enflasyonu yüzde 3,97, Haziran enflasyonu yüzde 2,97 olarak tahmin edildi.

Son Dakika Haberleri | Memura fark emekliye zam! Yüzde 40’ı aşıyor: İşte Temmuz zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni ipuçları

MEMURA YÜZDE 33,5 ENFLASYON FARKI

Yani ilk 6 aylık enflasyon yüzde 41 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak'ta maaşları yüzde 25, 47 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da 41 zam alabilecek.

Son Dakika Haberleri | Memura fark emekliye zam! Yüzde 40’ı aşıyor: İşte Temmuz zammı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni ipuçları

İlave iyileştirme ile Ocak zamları yüzde 30,95'e çıkan memurlar ve memur emeklileri ise bu dönemde yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile yüzde 33,5 enflasyon farkı alacak. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 40.5 olacak.

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