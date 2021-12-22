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Haberler Galeri Son dakika: İndirim furyası otomobil ile başladı! Her alanda yüzde 30'a varan düşüşler bekleniyor
Giriş Tarihi: 22.12.2021 06:49 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 06:53

Son dakika: İndirim furyası otomobil ile başladı! Her alanda yüzde 30'a varan düşüşler bekleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeliyle düşüşe geçen kur, fırsatçı ve stokçuları ağlatırken vatandaşı güldürdü. Doların 12 liraya kadar gerilediğine dikkat çeken sektör temsilcileri, gıdadan tekstile otomobilden elektronik eşyalara kadar birçok ürün grubunda ilk etapta yüzde 10'luk düşüş bekliyor. Fiyatlarda yüzde 30'lara varan gerileme görülebileceğine dikkat çekiliyor.

Betül ALAKENT
Son dakika: İndirim furyası otomobil ile başladı! Her alanda yüzde 30’a varan düşüşler bekleniyor

Ekonomide alınan tedbirler, etkisini anında gösterdi. Otomotiv fiyatları bir günde yüzde 10 geriledi. Gıda başta olmak üzere her alanda yüzde 30'a varan fiyat düşüşleri bekleniyor

Son dakika: İndirim furyası otomobil ile başladı! Her alanda yüzde 30’a varan düşüşler bekleniyor

OTOMOBİL FİYATLARINDA YÜZDE 10'LUK DÜŞÜŞ

Kuru bahane ederek fırsatçılığın yapıldığı otomotivde araçları stoklayanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşarken dün itibarıyla fiyatlar inmeye başladı. Araç fiyatlarında ilk etapta yüzde 10'luk bir düşüş görüldü.

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Son dakika: İndirim furyası otomobil ile başladı! Her alanda yüzde 30’a varan düşüşler bekleniyor

Kurun bu şekilde seyrini devam ettirmesi halinde yüzde 30'a yakın oranlarda düşüş görülebileceğini belirten sektör oyuncuları, "Özellikle 2022 model araçlar şubat-mart gibi piyasaya çıkacak. Eğer kur 12-13 lira bandından devam ederse fiyatlar yüzde 30 düşer. Çünkü 800 bin TL olan 2021 model aracı alanlar 1 milyona ikinci el olarak satmaya çalıştı."

Son dakika: İndirim furyası otomobil ile başladı! Her alanda yüzde 30’a varan düşüşler bekleniyor

Kurdaki bu fiyatlarla bu aracın 2022 modeli 700 bin liradan satışa çıkar. Hal böyle olunca bu aracı 600-650 bin liralara kadar indirmek zorundalar. Fiyatlar nasıl 50 bin 50 bin çıktıysa 2-3 aya da aynı şekilde iner" diye konuştu.

Son dakika: İndirim furyası otomobil ile başladı! Her alanda yüzde 30’a varan düşüşler bekleniyor

GIDA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ...

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Beklentiler kur yukarı gidecek şeklindeyken şimdi tam tersine döndü. Bu muhakkak fiyatlara yansıyacaktır" dedi. Arpa, buğday, mısır, çeltik, nohut gibi ürünlerde üretim maliyetlerinin de düşeceğini anlatan Reis, "Mercimek ve buğdayın ekim zamanı. Şimdi girdi maliyeti döviz kuruna bağlı düşüyor. Önümüzdeki nisan-mayıs gibi nohut ve çeltiğin de girdi maliyeti düşecek. Kurdaki gerilemeyle yüzde 20 gibi bir fiyat gerilmesi olur" dedi.

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