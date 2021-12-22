Son dakika: İndirim furyası otomobil ile başladı! Her alanda yüzde 30’a varan düşüşler bekleniyor

Kurdaki bu fiyatlarla bu aracın 2022 modeli 700 bin liradan satışa çıkar. Hal böyle olunca bu aracı 600-650 bin liralara kadar indirmek zorundalar. Fiyatlar nasıl 50 bin 50 bin çıktıysa 2-3 aya da aynı şekilde iner" diye konuştu.