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Haberler Galeri Son dakika | Kadroya geçecek olan 424 bin sözleşmeli için dört dörtlük haklar
Giriş Tarihi: 30.11.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 07:28

Son dakika | Kadroya geçecek olan 424 bin sözleşmeli için dört dörtlük haklar

Son dakika sözleşmeli kadro haberleri: Kadroya geçenlere iş güvencesi verilecek, eş durumundan tayin hakkı kullanılabilecek. Öğrenim durumuna göre derece, kademe ilerlemesi olacak. Yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek, yemek ücreti yardımı verilecek. İşte SABAH'ın sözleşmeli personele kadro düzenlemesine ilişkin ulaştığı detaylar ve merak edilen soruların cevapları

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Kadroya geçecek olan 424 bin sözleşmeli için dört dörtlük haklar

Son dakika sözleşmeliye kadro haberler: Kamuda üç yılı dolan 520 bin sözleşmeliye (4B) memurluk yolu açıldı. 31 Aralık 2022 itibarıyla ilk etapta üç yılını dolduran 424 bin kişi, kalanlar da süreyi doldurduğunda kadroya geçecek. Aday memurlukta temel eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından asalet onaylanacak. İsteyen sözleşmeli olarak devam edebilecek.
Sözleşme üç yıl uzatılabilecek, sürenin sonunda isterlerse memurluk için başvuruda bulunulabilecek. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkat alınacak.

Son dakika | Kadroya geçecek olan 424 bin sözleşmeli için dört dörtlük haklar

Aday memurluktaki süreler de derece yükselmesine dâhil edilecek. Kadroya geçenlere iş güvencesi verilecek, disiplin hükümleri hariç görevine son verilmeyecek. Kurumlar arası yer değişikliği hakları olacak, eş durumundan tayin hakkı kullanılabilecek. Öğrenim durumuna göre derece, kademe ilerlemesi olacak. Yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek, yemek ücreti yardımı verilecek. Memuriyete geçiş konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Son dakika | Kadroya geçecek olan 424 bin sözleşmeli için dört dörtlük haklar

Sözleşmeli personel olarak geçirdiğim 8 yıllık hizmet süresi korunacak mı?
Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespit değerlendirilmesi yapılacak.

Son dakika | Kadroya geçecek olan 424 bin sözleşmeli için dört dörtlük haklar

Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları, görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga (ortadan kalkacak) olacak.

Son dakika | Kadroya geçecek olan 424 bin sözleşmeli için dört dörtlük haklar

Kadroya geçiş hakkından kimler yararlanabilecek, sözleşmeli çalışılan dönem silinecek mi?
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mahalli idareler dahil 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek.

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