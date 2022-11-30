Son dakika | Kadroya geçecek olan 424 bin sözleşmeli için dört dörtlük haklar

Son dakika sözleşmeliye kadro haberler: Kamuda üç yılı dolan 520 bin sözleşmeliye (4B) memurluk yolu açıldı. 31 Aralık 2022 itibarıyla ilk etapta üç yılını dolduran 424 bin kişi, kalanlar da süreyi doldurduğunda kadroya geçecek. Aday memurlukta temel eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından asalet onaylanacak. İsteyen sözleşmeli olarak devam edebilecek.

Sözleşme üç yıl uzatılabilecek, sürenin sonunda isterlerse memurluk için başvuruda bulunulabilecek. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkat alınacak.

