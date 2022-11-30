Giriş Tarihi: 30.11.2022 07:28
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
07:28
Son dakika | Kadroya geçecek olan 424 bin sözleşmeli için dört dörtlük haklar
Son dakika sözleşmeli kadro haberleri: Kadroya geçenlere iş güvencesi verilecek, eş durumundan tayin hakkı kullanılabilecek. Öğrenim durumuna göre derece, kademe ilerlemesi olacak. Yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek, yemek ücreti yardımı verilecek. İşte SABAH'ın sözleşmeli personele kadro düzenlemesine ilişkin ulaştığı detaylar ve merak edilen soruların cevapları