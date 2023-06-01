Son dakika: Karadeniz gazında ilk müjde tamam, sıra ikincisinde!

SIRADA ÜCRETSİZ 25 METREKÜP VAR



Bu ay itibariyle ise Başkan Erdoğan'ın ikinci müjdesi olan 25 metreküp hediye uygulaması devreye girecek ve 11 ay boyunca konut, ibadethane ve cemevlerindeki doğalgaz kullanımlarının 25 metreküplük kısmı devlet tarafından karşılanacak. Sektör yetkilileri bu destekten faydalanma yöntemini ise şöyle özetliyor:



