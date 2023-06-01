Giriş Tarihi: 01.06.2023 06:45
Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
06:46
Son dakika: Karadeniz gazında ilk müjde tamam, sıra ikincisinde!
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde verdiği müjdelerden ilki olan "bir ay ücretsiz doğalgaz" kapsamında, 19.8 milyon doğalgaz abonesinin tamamına bu ay "sıfır" fatura çıkarıldı. 31 mayıs itibariyle devletin doğalgaz faturalarına yaptığı destek 10 milyar TL'yi aşarken, destekten faydalanmayan hiçbir abone kalmadı.