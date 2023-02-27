Giriş Tarihi: 27.02.2023 07:50
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
07:50
Son dakika | Kira fiyatlarındaki harekette olağanüstü hal yetkileri kullanılacak!
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaraları sarmak için kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları yaraları sarmak için seferber olurken bazı ev sahipleri fırsatçılık yapmaya başladı. Deprem sonrası birçok şehirde yaşanan fahiş kira artışının ardından, CİMER, Alo 175, Adalet, Maliye, Ticaret Bakanlığı, tüketici mahkemelerine binlerce şikâyet geliyor. Bu durumun önüne geçmek için olağanüstü hal yetkileri kullanılacak mı? İşte çarpıcı detaylar ve kira fiyatlarına ilişkin SABAH'ın ulaştığı önlemler