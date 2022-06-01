Giriş Tarihi: 01.06.2022 20:16
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
20:16
Son dakika haberi...Mayıs ayı enflasyon oranı TÜFE için geri sayım başladı. Emekli zammı, memur zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olacak. Mayıs ayı enflasyon beklentisi hafta boyunca ekonomistlerinde radarında yer aldı. Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi zaten yayımlanmıştı. Peki ekonomistlerin Mayıs 2022 enflasyon beklentisi ne oldu? 'Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç, enflasyon tahmini ne oldu, enflasyon oranı ne zaman açıklanır' soruları ana gündem maddesi oldu. Mayıs enflasyon oranı Cuma günü TÜİK tarafından duyurulacak. Peki ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne? İşte Mayıs 2022 enflasyon oranı öncesi bilmeniz gerekenler...