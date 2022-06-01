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Haberler Galeri SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon beklentisi! Ekonomistler ne diyor? Mayıs 2022 TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 01.06.2022 20:16 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 20:16

SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon beklentisi! Ekonomistler ne diyor? Mayıs 2022 TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

Son dakika haberi...Mayıs ayı enflasyon oranı TÜFE için geri sayım başladı. Emekli zammı, memur zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olacak. Mayıs ayı enflasyon beklentisi hafta boyunca ekonomistlerinde radarında yer aldı. Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi zaten yayımlanmıştı. Peki ekonomistlerin Mayıs 2022 enflasyon beklentisi ne oldu? 'Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç, enflasyon tahmini ne oldu, enflasyon oranı ne zaman açıklanır' soruları ana gündem maddesi oldu. Mayıs enflasyon oranı Cuma günü TÜİK tarafından duyurulacak. Peki ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne? İşte Mayıs 2022 enflasyon oranı öncesi bilmeniz gerekenler...

SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon beklentisi! Ekonomistler ne diyor? Mayıs 2022 TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

Son dakika haberleri...Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'göre Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olarak duyuruldu. Öte yandan AA Finans'ta Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini için anket sonuçlarını açıkladı. Emekli zammı, memur zammı, enflasyon farkı ile maaş hesabı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde milyonlarca vatandaşın gelirini etkileyecek Mayıs ayı enflasyon oranı TÜFE, TÜİK tarafından bu Cuma günü açıklanacak.

SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon beklentisi! Ekonomistler ne diyor? Mayıs 2022 TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

TÜİK TÜFE 2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak. Öte yandan Merkez Bankası ve AA Finans Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.

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SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon beklentisi! Ekonomistler ne diyor? Mayıs 2022 TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon beklentisi! Ekonomistler ne diyor? Mayıs 2022 TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ

2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.

SON DAKİKA! Mayıs ayı enflasyon beklentisi! Ekonomistler ne diyor? Mayıs 2022 TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor.

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