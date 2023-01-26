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Haberler Galeri SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı! 2023 enflasyon tahmini belli oldu
Giriş Tarihi: 26.01.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 11:24

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı! 2023 enflasyon tahmini belli oldu

Son dakika haberi...Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2023 yılının ilk enflasyon raporu için sunum gerçekleştirdi. Kavcıoğlu, "Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte enflasyonda normalleşme eğilimi görülmeye başlanmıştır. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz" dedi. Öte yandan Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini belli oldu...

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı! 2023 enflasyon tahmini belli oldu

Son dakika haberi...Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2023 yılının ilk enflasyon raporu için sunum gerçekleştirdi. Kavcıoğlu, enflasyonun normalleşme eğilimi içerisine girdiğini ve aylık verinin tarihi ortalamalara yakınsadığını vurguladı. 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahmini de belli oldu.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı! 2023 enflasyon tahmini belli oldu

APara CANLI YAYIN

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2023-I" sunumu gerçekleşti. Kavcıoğlu'dan dikkat çeken enflasyon ve büyüme mesajı geldi.

"ENFLASYONDA NORMALLEŞME EĞİLİMİ BAŞLADI"

Enerji fiyatları şoku 2022 yılında başta enflasyon olmak üzere tüm ekonomik göstergeleri etkileyen bir boyut kazanmıştır. Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte normalleşme eğilimi görülmeye başlanmıştır.

2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. Derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı değerlendirilmektedir.

"BÜYÜME SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNDE"

Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz. 2022 yılı boyunca büyüme sürdürülebilirlik açısından sağlıklı bir yapı sergilemiştir. Net ihracat büyümeye son 7 çeyrek boyunca aralıksız katkı sağladı. Ticari kredilerin üretim ve yatırımlara yönelik kullandırılması desteklenmiştir. Teknoloji yoğun sektörlerdeki ivmelenme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz.

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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı! 2023 enflasyon tahmini belli oldu

"TURİZM CARİ DENGEYE CİDDİ BİR KATKI SAĞLADI"

2022 yılında turizm sektörü cari dengeye ciddi bir katkı sağlamıştır. 2022 yılında cari açığımız yükselmiştir, son dönemde enerji fiyatlar ve paritedeki gelişmelerin cari açığı olumlu etkilemesi beklenmektedir. Enerji fiyat gelişmeleri dışlandığında ekonomimiz 2022 yılında cari fazla vermiştir.

Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon ile de desteklenmektedir. Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır. Ekim ayından itibaren üretici fiyatları yıllık artış oranları sert bir düşüş sergilemiştir.

"AYLIK ENFLASYON TARİHİ ORTALAMALARA YANSIYOR"

Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş ile birlikte fiyatlama davranışlarının da ekonomik temellerle uyumlu hale geldiğini göreceğiz.

Aylık enflasyon tarihi ortalamalara yakınsıyor. Parasal aktarımın güçlenmesi için bütüncül bir anlayışla uyguladığımız politikalarımız etkili olmaya devam etmektedir.

2022 yılında KOBİ'lere 2021 yılı tutarının 7 katı kadar kredi kullanımı sağlanmıştır. İhracat kapasitemizi geliştirmemiz gerekiyor. TL cinsi menkul kıymet faizleri Haziran'dan beri politika faizine yakınsayarak 16 puan azaldı.

2023 yılı için mevduatta liralaşma hedefimiz yılın ilk yarısı için yüzde 60'tır.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı! 2023 enflasyon tahmini belli oldu

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BÜYÜME İÇİN EKONOMİ MODELİ UYGULANIYOR"

Kalıcı fiyat istikrarını hedefleyen liralaşma hedefimizin başarıya ulaşması için güçlü ve kararlı adımlar atıyoruz. Ülkemiz sürdürülebilir büyümenin devam için yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir gelişimi öngören Türkiye Ekonomik Modeli uygulanmaktadır.

2022 yılı içerisinde tüm politika araçları gözden geçirilerek ülkemizin ihtiyaç ve koşullarına en uygun para politikası çerçevesi kademeli olarak oluşturulmuştur.

Liralaşma Stratejisi kapsamında, politika faiziyle birlikte, likidite, teminat, zorunlu karşılık ve uluslararası rezervlerin yönetimine ilişkin araçlar bütüncül bir anlayışla en etkin şekilde kullanılmıştır.

Enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmek amacıyla, üretimi ve yatırım destekleyici, cari fazla kapasitesini artırımı politikalar uygulanmıştır.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı! 2023 enflasyon tahmini belli oldu

LİRALAŞMA STRATEJİSİ VURGUSU

Hedefli kredi anlayışı çerçevesinde TL kredilerde, firma ve özellikle KOBİ'ler lehine giderek artan bir kredi hacmi oluşması sağlanmıştır.

Liralaşma Stratejisi çerçevesinde hanehalkı, firma ve bankacılık kesiminin varlık ve yükümlülüklerinde Türk lirasının payının artırılması ve finansal sistemin Türk lirası ağırlıklı bir yapıya kavuşması desteklenmektedir.

Enflasyonun, tahminler doğrultusunda 2023 yılı sonunda yüzde 20 seviyelerine ve 2024 yılı sonunda ise yüzde 10'un altına inmesiyle fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etme hedefi gerçekleştirilecektir.

2023 yılında, temel amaç olan fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmeye yönelik olarak tüm araçlar en etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

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