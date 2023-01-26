SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı! 2023 enflasyon tahmini belli oldu

Son dakika haberi...Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 2023 yılının ilk enflasyon raporu için sunum gerçekleştirdi. Kavcıoğlu, "Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte enflasyonda normalleşme eğilimi görülmeye başlanmıştır. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz" dedi. Öte yandan Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini belli oldu...