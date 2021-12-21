Son dakika | Milli ekonomi milli reçete: Başkan Erdoğan'dan dövizi düşüren tarihi mevduat kararı

Dün piyasa manipülatörleri Kabine toplantısı ardından konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamalarıyla adeta şok yaşadı. Erdoğan'ın çıkışı dolar, euro ve altın fiyatlarındaki olağan dışı artışı durdurdu ve hızlı bir düşüş sağladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Türk Lirası mevduatları için yeni bir düzenleme getirildiğini duyurdu. Buna göre bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Ayrıca memur maaş zamları için de bir müjde daha geldi. İşte son dakika haberi ve detayları...