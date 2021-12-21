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Haberler Galeri Son dakika | Milli ekonomi milli reçete: Başkan Erdoğan'dan dövizi düşüren tarihi mevduat kararı
Giriş Tarihi: 21.12.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 07:03

Son dakika | Milli ekonomi milli reçete: Başkan Erdoğan'dan dövizi düşüren tarihi mevduat kararı

Dün piyasa manipülatörleri Kabine toplantısı ardından konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamalarıyla adeta şok yaşadı. Erdoğan'ın çıkışı dolar, euro ve altın fiyatlarındaki olağan dışı artışı durdurdu ve hızlı bir düşüş sağladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Türk Lirası mevduatları için yeni bir düzenleme getirildiğini duyurdu. Buna göre bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Ayrıca memur maaş zamları için de bir müjde daha geldi. İşte son dakika haberi ve detayları...

ERDEM ANILAN
Son dakika | Milli ekonomi milli reçete: Başkan Erdoğan’dan dövizi düşüren tarihi mevduat kararı

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan TL mevduatlarıyla ilgili dövize geçmeye ihtiyaç bırakmayacak yeni düzenlemeyi duyurdu ve döviz manipülatörleri adeta şok yaşadı. Ayrıca Başkan Erdoğan memura da vergi müjdesi vererek, "Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dâhil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz" dedi.

İşte yılın son kabine toplantısında alınan kararlar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar, euro ve altın fiyatlarındaki olağan dışı artışı durdurarak sert düşüşü sağlayan açıklamalarının ayrıntıları.

Son dakika | Milli ekonomi milli reçete: Başkan Erdoğan’dan dövizi düşüren tarihi mevduat kararı

DOLAR, EURO VE ALTIN FİYATLARINDA TARİHİ ETKİ UYANDIRAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

2021 yılının son Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası mevduatları için yeni bir düzenleme getirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, toplantı sorası millete sesleniş konuşmasında şunları kaydetti:

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Son dakika | Milli ekonomi milli reçete: Başkan Erdoğan’dan dövizi düşüren tarihi mevduat kararı

BAŞA ÇIKACAK İRADEYE SAHİBİZ: Finans hareketlerinin, fahiş fiyat artışlarının yol açtığı sıkıntılar elbette hepimizin canını yakıyor. Bu konjonktürel sıkıntılara başa çıkabilecek iradeye sahibiz. Hükümet olarak gereken adımları atıyoruz. Stokçuluk, fahiş fiyatla günlük hayatı zorlaştıranlar hakkında bakanlıklar ve ilgili kurumlarımız harekete geçmişlerdir. Meclisimiz de stokçuluk yapanlara cezaları arttıran bir kanunla bu mücadeleye katkı sağladı. Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yaparak en düşük gelir rakamını 4 bin 253 liraya çıkardık. İşverenlerimizin yükünü 450 lira azalttık.

Son dakika | Milli ekonomi milli reçete: Başkan Erdoğan’dan dövizi düşüren tarihi mevduat kararı

Üretimi ve istihdamı desteklemek için çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz. Kurdaki dalgalanmayı durdurarak serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz.

Son dakika | Milli ekonomi milli reçete: Başkan Erdoğan’dan dövizi düşüren tarihi mevduat kararı

MEVDUATIN DOLARA YA DA EURO'YA GEÇMESİNE GEREK KALMAYACAK: Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

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