Giriş Tarihi: 01.04.2022 07:30
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
07:30
Son dakika | Milyonlarca çalışan ve emekli için kritik ay; Hem ikramiye hem de maaş zamları gündemde
Son dakika haberleri: Milyonların gündeminde bu ay bayram ikramiyeleri Temmuz'da da ilave zamlar gündemde. Ramazan Bayram ikramiyesinin ödeme tarihi ve miktarlarına ilişkin detayların yanı sıra memurlara ve emeklilere ilave zam yanı 'refah payı' karara bağlanacak. İşte Ekonomide milyonlarca çalışanın gündemi ve bekledikleri kritik tarihler