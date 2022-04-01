Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | Milyonlarca çalışan ve emekli için kritik ay; Hem ikramiye hem de maaş zamları gündemde
Giriş Tarihi: 01.04.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 07:30

Son dakika | Milyonlarca çalışan ve emekli için kritik ay; Hem ikramiye hem de maaş zamları gündemde

Son dakika haberleri: Milyonların gündeminde bu ay bayram ikramiyeleri Temmuz'da da ilave zamlar gündemde. Ramazan Bayram ikramiyesinin ödeme tarihi ve miktarlarına ilişkin detayların yanı sıra memurlara ve emeklilere ilave zam yanı 'refah payı' karara bağlanacak. İşte Ekonomide milyonlarca çalışanın gündemi ve bekledikleri kritik tarihler

TAKVİM
Son dakika | Milyonlarca çalışan ve emekli için kritik ay; Hem ikramiye hem de maaş zamları gündemde

Son dakika haberleri: Çalışanlar ve emekliler için Nisan ve Temmuz, kazanç ayları olacak. Emekliler bu ay alacakları bayram ikramiyelerinde ödeme tarihlerini beklerken diğer yandan Temmuz'da da milyonlar için ek zam söz konusu olabilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kendisine yöneltilen hem asgari ücret hem de diğer çalışanlarla ilgili maaş zammına dair "Gerekli görüşmeler ve ihtiyaç halini" işaret etmişti.

Memurlar için ise zam, emekliler için zam + ikramiye ayı olan Temmuz'un kazanımlarının, ek iyileştirmelerle büyümesi bekleniyor.

Son dakika | Milyonlarca çalışan ve emekli için kritik ay; Hem ikramiye hem de maaş zamları gündemde

NİSAN'DA EMEKLİ İÇİN RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Milyonlarca çalışan ve emekli için kritik ay; Hem ikramiye hem de maaş zamları gündemde

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

1 Mayıs Pazar günü de Arefe. Bu nedenle bayram ikramiyeleri bu ay ödenecek, büyük bir ihtimalle de Nisan'ın 25'i ile 30'u arasında yatırılacak. İkramiye artışı için karar da bu ay verilecek.

Son dakika | Milyonlarca çalışan ve emekli için kritik ay; Hem ikramiye hem de maaş zamları gündemde

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Temmuz da hem memurların hem emeklilerin zam ayı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam verilecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Son dakika | Milyonlarca çalışan ve emekli için kritik ay; Hem ikramiye hem de maaş zamları gündemde

Hem Ocak'ta emeklilere ve memurlara yapılan iyileştirmeler hem de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun daha önce yapığı açıklamalar memurlara ve emeklilere 'ek zam' beklentilerini artırdı. Bunun için Haziran'da düğmeye basılması bekleniyor. Aynı tarihlerde asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak. İkinci zamma vize çıkarsa, Komisyon'un Haziran'da toplanması bekleniyor.

SON DAKİKA