Son dakika | Milyonlarca çalışan ve emekli için kritik ay; Hem ikramiye hem de maaş zamları gündemde

Son dakika haberleri: Çalışanlar ve emekliler için Nisan ve Temmuz, kazanç ayları olacak. Emekliler bu ay alacakları bayram ikramiyelerinde ödeme tarihlerini beklerken diğer yandan Temmuz'da da milyonlar için ek zam söz konusu olabilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kendisine yöneltilen hem asgari ücret hem de diğer çalışanlarla ilgili maaş zammına dair "Gerekli görüşmeler ve ihtiyaç halini" işaret etmişti.

Memurlar için ise zam, emekliler için zam + ikramiye ayı olan Temmuz'un kazanımlarının, ek iyileştirmelerle büyümesi bekleniyor.