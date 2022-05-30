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Haberler Galeri Son dakika: Milyonlarca çalışana tazminat müjdesi! Kesintiyi geri alacaklar
Giriş Tarihi: 30.05.2022 08:07 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 08:10

Son dakika: Milyonlarca çalışana tazminat müjdesi! Kesintiyi geri alacaklar

Son dakika haberi: Çalışan ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini feshi durumunda kıdem tazminatı tavanına kadar olan kısmı vergiden istisna tutulurken, aşan kısımdan vergi alınıyor. Aynı yılda birden fazla işverenden ücret alanlar eğitim, sağlık, sigorta harcamalarını gider olarak gösterdiklerinde ilave vergi ödemekten kurtuldukları gibi vergi iadesi alabiliyor.

HAZAL ATEŞ
Son dakika: Milyonlarca çalışana tazminat müjdesi! Kesintiyi geri alacaklar

Ayrıca, geçmişte önce işverenle anlaşarak işinden ayrılıp kıdem tazminatı alanlardan yapılan gelir vergisi kesintileri de iade ediliyor. İade alabilmek için dava açmamış olmak, mevcut davalardan da vazgeçmek gerekiyor. İkale sözleşmesi, iş güvencesi, iş sonu ve iş kaybı tazminatları, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi çeşitli adlarla yapılan ödemeler, yardımlar da kıdem tazminatı gibi değerlendiriliyor.

Son dakika: Milyonlarca çalışana tazminat müjdesi! Kesintiyi geri alacaklar

Bu kapsamda yapılan ödemeler yıllık kıdem tazminat tavanını aşmayan tutar için 27 Mart 2018'den itibaren vergi alınmıyor. Kıdem arttıkça alınacak vergi iadesi tutarı yükselirken, 5 yıllık zaman aşımı 2019'dan geriye doğru hesaplanıyor. Daha önce hiç dava açmayıp dilekçe verenler en fazla 2014'e kadar olan dönem için iade alabilir.

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Son dakika: Milyonlarca çalışana tazminat müjdesi! Kesintiyi geri alacaklar

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesinde işten ayrılma nedeniyle verildiği açık bordroda prim, ikramiye, iyi niyet ödemesi, bonus görünmesi bu ödemeler üzerinden kesilen vergilerin iadesine engel teşkil etmiyor.

Son dakika: Milyonlarca çalışana tazminat müjdesi! Kesintiyi geri alacaklar

Kıdem tazminatı ve vergi iadesi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1-Kıdem tavanı ne zaman belirleniyor, tazminatın yüksek olması için hangi aylarda işten ayrılmak çalışanın lehine olur?

Kıdemde tavan miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ocak ve temmuz ayı başında belirleniyor. Kıdem tazminat tavanı bu yıl için 10 bin 848 lira olarak uygulanıyor. Çalışanlar evlilik, askerlik veya 15 yıl, 3600 gün ile işten ayrılacaksa bu haklarını ocak ve temmuz aylarında kullanmaları lehine olur. Bu sayede belirlenecek yeni tavandan kıdem tazminatı alacakları için alacakları tutar da artıyor. Örneğin yüzde 35'lik vergi diliminde olup 16 yıldır aynı işyerinde çalışıp Aralık 2018'de 200 bin lira tazminatla ayrılan çalışan yaklaşık 24 bin lira iade alabilir.

Son dakika: Milyonlarca çalışana tazminat müjdesi! Kesintiyi geri alacaklar

2-İşveren kıdem tazminatı tavanının aşılması durumunda ödeme yapar mı?

Prime esas kazancı yüksekten bildirilen ve tavan tazminatını aşanların bir yıllık çalışmasının karşılığı olarak alacakları tazminat miktarı maksimum tavan olur. Aşan kısma ödeme yapılmıyor. İşverenler, iade işleminin yapılabilmesi için, hizmet erbabı, vekilleri veya ilgili vergi dairesince istenilen bilgi, belgeleri, ivedi bir şekilde temin ve ibraz etmekle yükümlü bulunuyor.

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