Son dakika: Milyonlarca çalışana tazminat müjdesi! Kesintiyi geri alacaklar

Kıdem tazminatı ve vergi iadesi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:



1-Kıdem tavanı ne zaman belirleniyor, tazminatın yüksek olması için hangi aylarda işten ayrılmak çalışanın lehine olur?



Kıdemde tavan miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ocak ve temmuz ayı başında belirleniyor. Kıdem tazminat tavanı bu yıl için 10 bin 848 lira olarak uygulanıyor. Çalışanlar evlilik, askerlik veya 15 yıl, 3600 gün ile işten ayrılacaksa bu haklarını ocak ve temmuz aylarında kullanmaları lehine olur. Bu sayede belirlenecek yeni tavandan kıdem tazminatı alacakları için alacakları tutar da artıyor. Örneğin yüzde 35'lik vergi diliminde olup 16 yıldır aynı işyerinde çalışıp Aralık 2018'de 200 bin lira tazminatla ayrılan çalışan yaklaşık 24 bin lira iade alabilir.



