Giriş Tarihi: 30.05.2022 08:07
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
08:10
Son dakika: Milyonlarca çalışana tazminat müjdesi! Kesintiyi geri alacaklar
Son dakika haberi: Çalışan ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini feshi durumunda kıdem tazminatı tavanına kadar olan kısmı vergiden istisna tutulurken, aşan kısımdan vergi alınıyor. Aynı yılda birden fazla işverenden ücret alanlar eğitim, sağlık, sigorta harcamalarını gider olarak gösterdiklerinde ilave vergi ödemekten kurtuldukları gibi vergi iadesi alabiliyor.