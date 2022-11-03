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Haberler Galeri SON DAKİKA! Milyonları ilgilendiren yasa teklifi Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi alanlar dikkat: Borçlar siliniyor
Giriş Tarihi: 03.11.2022 20:45 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 21:02

SON DAKİKA! Milyonları ilgilendiren yasa teklifi Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi alanlar dikkat: Borçlar siliniyor

Son Dakika Haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren içerisinde öğrenim kredisi veya KYK borcu olarak da bilinen katkı kredilerine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte yalnızca alınan öğrenim kredisi tutarında ödeme yapılacak geri kalan borçlar silinecek.

SON DAKİKA! Milyonları ilgilendiren yasa teklifi Meclis’te kabul edildi! Öğrenim kredisi alanlar dikkat: Borçlar siliniyor

Son dakika haberine göre; ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

SON DAKİKA! Milyonları ilgilendiren yasa teklifi Meclis’te kabul edildi! Öğrenim kredisi alanlar dikkat: Borçlar siliniyor

Kanunla, yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kW'den 50 kW'ye çıkarılıyor.

Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerinde, kurulu gücü azami 50 kilovata kadar elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar, gelir vergisinden muaf olacak.

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SON DAKİKA! Milyonları ilgilendiren yasa teklifi Meclis’te kabul edildi! Öğrenim kredisi alanlar dikkat: Borçlar siliniyor

İşverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Ödeme bu tutarı aşarsa, aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler, ücret olarak vergilendirilecek.

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri, gelir vergisinden istisna olacak.

SON DAKİKA! Milyonları ilgilendiren yasa teklifi Meclis’te kabul edildi! Öğrenim kredisi alanlar dikkat: Borçlar siliniyor

Bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişilerin, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini, en az 2 yıl elde tutmaları şartıyla Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının yüzde 75'ini, yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027'ye uzatılacak.

Yıllık indirim tutarı ise 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltilecek. Bu hüküm, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir veya kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

SON DAKİKA! Milyonları ilgilendiren yasa teklifi Meclis’te kabul edildi! Öğrenim kredisi alanlar dikkat: Borçlar siliniyor

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

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