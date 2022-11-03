Giriş Tarihi: 03.11.2022 20:45
Güncelleme Tarihi: 03.11.2022
21:02
SON DAKİKA! Milyonları ilgilendiren yasa teklifi Meclis'te kabul edildi! Öğrenim kredisi alanlar dikkat: Borçlar siliniyor
Son Dakika Haberi: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren içerisinde öğrenim kredisi veya KYK borcu olarak da bilinen katkı kredilerine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte yalnızca alınan öğrenim kredisi tutarında ödeme yapılacak geri kalan borçlar silinecek.