Giriş Tarihi: 21.05.2022 10:48
Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
11:00
Son dakika: Milyonların beklediği haber! 3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü
Son dakika haberi: Milyonlarca memur, emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde 3 ara kademe formülü masaya gelirken, yapılacak düzenlemeyle dul, yetimlerin de aylıkları artacak. Mevcut 2200- 3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşturulacak kademelere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturuldu. Mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek; 3600- 4200 (4200 hariç), 4200- 4400 (4400 hariç) ve 4400-4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesi öngörüldü. Ek gösterge düzenlemesi sadece mevcut çalışanların değil emeklilerin de aylığını artıracak.