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Haberler Galeri Son dakika: Milyonların beklediği haber! 3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü
Giriş Tarihi: 21.05.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 11:00

Son dakika: Milyonların beklediği haber! 3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü

Son dakika haberi: Milyonlarca memur, emeklinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde 3 ara kademe formülü masaya gelirken, yapılacak düzenlemeyle dul, yetimlerin de aylıkları artacak. Mevcut 2200- 3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşturulacak kademelere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturuldu. Mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek; 3600- 4200 (4200 hariç), 4200- 4400 (4400 hariç) ve 4400-4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesi öngörüldü. Ek gösterge düzenlemesi sadece mevcut çalışanların değil emeklilerin de aylığını artıracak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika: Milyonların beklediği haber! 3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı doğrudan 6 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek göstergede teknik çalışmaları tamamladı.

Son dakika: Milyonların beklediği haber! 3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü

Hükümet ve Memur-Sen 12 mutfak çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, polis, hemşire, din görevlileri, avukatlar, il müdürleri, müftüler gibi farklı statü gruplarının yanı sıra ek göstergesi 2200'den düşük olanlar, göstergesi olmayanları da içine alıyor.

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Son dakika: Milyonların beklediği haber! 3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü

Doktorların emekli olduktan sonra maaş kayıpları telafi edilecek şekilde emekli aylıkları yükseltiliyor. Memur-Sen, çalışanların gösterge artışından yararlanması için tazminat yansıtma oranlarında yeni ek gösterge kademeleri içeren teklifini hükümete sundu.

Son dakika: Milyonların beklediği haber! 3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü

Düzenlemeden önce emekli olup ikramiyesini alanlar yasal düzenleme sonrası ikramiye farkı almayacak ancak aylıkları yükselecek.

Son dakika: Milyonların beklediği haber! 3600 ek göstergede 3 ara kademe formülü

KADEMELİ GEÇİŞTİ UZLAŞI

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak.

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