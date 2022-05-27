Zamlı sigara fiyatları son dakika haberleri… Güncel sigara fiyatları 2022, sabah saatlerinden beri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de, alkollü içecekler ve sigarada ÖTV artışı uygulanması yönünde bir karar alındı. Özel Tüketim Vergisinde alınan artış kararının ardından güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç tl oldu sorusu ile birlikte ÖTV zammı sonrası marka marka sigara fiyatları araştırılıyor. Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs 2022 sigara fiyatları güncel listesi;