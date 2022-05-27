Sigara fiyatları güncel liste 2022… Dün gece yayınlanan Resmi Gazete'de alkollü içecekler ve sigarada ÖTV artışına gidildiği kararı alındı. Tütün ürünlerindeki 0.71 TL'lik ÖTV oranı 0.78'e çıkarıldı. Bu noktada, tütün kullanıcıları sigaraya zam geldi mi? ÖTV zammı ile birlikte yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu soruları ile birlikte 27 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları listesini merak ediyor. Öte yandan, ÖTV'deki artışın sigara fiyatlarına nasıl yansıyacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs 2022 sigara fiyatları güncel listesi;

SON DAKİKA - SİGARA ZAMMI 2022: HANGİ SİGARA NE KADAR OLDU?

Dün gece Resmi Gazete'de alınan ÖTV kararının ardından güncel sigara fiyatları konusu tütün kullanıcılarının gündemine oturdu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Zamlı fiyatların, sigara fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oluyor. İşte 27 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları;