Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV artışı ile birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (27 Mayıs 2022)
Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:46

SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV artışı ile birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (27 Mayıs 2022)

Zamlı sigara fiyatları son dakika haberleri… Güncel sigara fiyatları 2022, sabah saatlerinden beri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de, alkollü içecekler ve sigarada ÖTV artışı uygulanması yönünde bir karar alındı. Özel Tüketim Vergisinde alınan artış kararının ardından güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç tl oldu sorusu ile birlikte ÖTV zammı sonrası marka marka sigara fiyatları araştırılıyor. Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs 2022 sigara fiyatları güncel listesi;

SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV artışı ile birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs 2022

Sigara fiyatları güncel liste 2022… Dün gece yayınlanan Resmi Gazete'de alkollü içecekler ve sigarada ÖTV artışına gidildiği kararı alındı. Tütün ürünlerindeki 0.71 TL'lik ÖTV oranı 0.78'e çıkarıldı. Bu noktada, tütün kullanıcıları sigaraya zam geldi mi? ÖTV zammı ile birlikte yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu soruları ile birlikte 27 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları listesini merak ediyor. Öte yandan, ÖTV'deki artışın sigara fiyatlarına nasıl yansıyacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs 2022 sigara fiyatları güncel listesi;

SON DAKİKA - SİGARA ZAMMI 2022: HANGİ SİGARA NE KADAR OLDU?

Dün gece Resmi Gazete'de alınan ÖTV kararının ardından güncel sigara fiyatları konusu tütün kullanıcılarının gündemine oturdu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Zamlı fiyatların, sigara fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oluyor. İşte 27 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları;

SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV artışı ile birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs 2022

SİGARA FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi. ÖTV zammının sigara fiyatlarına ne kadar yansıdığı merak ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV artışı ile birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs 2022

TEMMUZ-ARALIK 2022'DE ÜFE GÜNCELLEMESİ YAPILMAYACAK!

Temmuz-Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması muhtemel yüzde 60'a varan ÜFE güncellemesi olmayacak.

SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV artışı ile birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs 2022

SİGARAYA ZAMMI GELDİ?

Sigara zammı sosyal medyada yayılan iddiaların ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu.

SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV artışı ile birlikte güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs 2022

Sosyal medyada dolaşan yeni fiyat listesine göre Mayıs 2022 itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam gelmişti.

SON DAKİKA