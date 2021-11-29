SON DAKİKA: YemekSepeti’nden sızan numaralara müstehcen mesaj yağdı! ’Başvuru ücreti ödemeden tazminat alabilirsiniz...’

AYDIN AĞAOĞLU: TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE HARÇ ÖDEMEDEN DAVA AÇILABİLİR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, YemekSepeti'nin verileri muhafaza yükümlülüğü olduğuna dikkat çekti, KVKK'nın yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini belirtti. Ağaoğlu şöyle konuştu:

Görünen o ki KVKK'nın belirlediği tedbirlere uyulmamış veya bazı çalışanlar tarafından bu veriler sızdırılmış. Bu bilgiler nedeniyle vatandaşlar maddi ve manevi zarara uğratılabilir. Sızdırılan isimlerle dolandırıcılıki sahtekarlıklar yapılabilir. Vatandaşlar asgariden tacize uğrayabilirler. Gelen şikayetlerden görülüyor ki, kişisel verileri ele geçirilmiş vatandaşlardan bazılarına aramalar yapılmış, müstehcen mesajlar gönderilerek tacizde bulunulmuş.

Failler ile ilgili yapılması gerekene gelince; tüketiciler maddi manevi zararın tanzimi için tüketici mahkemelerinde harç ödemeden dava açabilirler.