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Haberler Galeri SON DAKİKA: YemekSepeti'nden sızan numaralara müstehcen mesaj yağdı! 'Başvuru ücreti ödemeden tazminat alabilirsiniz...'
Giriş Tarihi: 29.11.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 22:35

SON DAKİKA: YemekSepeti'nden sızan numaralara müstehcen mesaj yağdı! 'Başvuru ücreti ödemeden tazminat alabilirsiniz...'

Son dakika haberi: YemekSepeti şirketinin veri sızıntısı skandalları bitmek bilmiyor. Sanal korsanlar tarafından ele geçirilen yüz binlerce kişiye ait kişisel veriden 20 bini internetten paylaşıldı. Olayın ardından birçok kişiye sapıklar WhatsApp üzerinden mesajlar atmaya başladı. Ortaya çıkan durum sonrası birçok vatandaş büyük mağduriyet yaşadı. Sabah.com.tr'ye konuşan uzman isimler dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av.Kürşat Ergün, vatandaşların hassas verilerinin korunmaması nedeniyle KVKK'dan şirkete 2 milyon TL'ye kadar ceza kesilebileceğini, bildirim yapılmamış olması durumunda da bir 2 milyon TL daha ceza kesilebileceğini ifade etti. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, vatandaşların hiçbir harç ücreti ödemeden dava Tüketici Mahkemelerinde dava açabileceklerini, verilen karar sonrası icra daireleri aracılığı ile kazanılan paranın tanzim edilebileceğini ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

ONUR ŞAHANOĞLU
SON DAKİKA: YemekSepeti’nden sızan numaralara müstehcen mesaj yağdı! ’Başvuru ücreti ödemeden tazminat alabilirsiniz...’

Son dakika haberi: YemekSepeti'ne üye olan vatandaşların kişisel verilerinin internet korsanları tarafından ele geçirilmesinin yankıları sürüyor. YemekSepeti, hackerlar tarafından talep edilen ödemeyi yapmaya yanaşmazken, gelişmeler üzerine hackerlar 20 bin kişinin kişisel verilerini internetten paylaştı. Verileri elde ederek, kötü niyet ile kullanan bazı kişiler, vatandaşlara cinsel içerikli mesajlar yazmaya başladı. Ayrıca bu bilgilerin dolandırıcılıkta kullanılabilme tehlikesi olduğu belirtiliyor. KVKK, YemekSepeti'nin verileri sızdırma skandalı sonrası inceleme başlattığını duyurdu. Sabah.com.tr'ye konuşan uzmanlar, vatandaşın izlemesi gereken yolları ve hukuki haklarını anlattı. Yemek Sepeti'nin maddi olarak büyük davalarla karşılaşabileceği belirtildi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 11 bin 330 TL üzerindeki maddi zarar için açılan davaların Tüketici Hakem Heyeti tarafından karara bağlanabileceğini, kararın İcra Müdürlükleri aracı ile yerine getirilebileceğini ifade etti. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün ise, vatandaşların hem Yemek Sepeti'ne hem de kötü niyetli kullanım yapanlara karşı dava açma hakları olduğunu bildirdi. Yemek Sepeti'nin KVKK incelemesi sonrası güvenlik açığı tespit edilirse 2 milyon TL'ye varan bir ceza ile karşılaşabileceği belirtildi.

SON DAKİKA: YemekSepeti’nden sızan numaralara müstehcen mesaj yağdı! ’Başvuru ücreti ödemeden tazminat alabilirsiniz...’

AYDIN AĞAOĞLU: TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE HARÇ ÖDEMEDEN DAVA AÇILABİLİR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, YemekSepeti'nin verileri muhafaza yükümlülüğü olduğuna dikkat çekti, KVKK'nın yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini belirtti. Ağaoğlu şöyle konuştu:

Görünen o ki KVKK'nın belirlediği tedbirlere uyulmamış veya bazı çalışanlar tarafından bu veriler sızdırılmış. Bu bilgiler nedeniyle vatandaşlar maddi ve manevi zarara uğratılabilir. Sızdırılan isimlerle dolandırıcılıki sahtekarlıklar yapılabilir. Vatandaşlar asgariden tacize uğrayabilirler. Gelen şikayetlerden görülüyor ki, kişisel verileri ele geçirilmiş vatandaşlardan bazılarına aramalar yapılmış, müstehcen mesajlar gönderilerek tacizde bulunulmuş.

Failler ile ilgili yapılması gerekene gelince; tüketiciler maddi manevi zararın tanzimi için tüketici mahkemelerinde harç ödemeden dava açabilirler.

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SON DAKİKA: YemekSepeti’nden sızan numaralara müstehcen mesaj yağdı! ’Başvuru ücreti ödemeden tazminat alabilirsiniz...’

"BAŞVURU ÜCRETSİZ, POSTA PARASI BİLE ÖDENMEZ, KARARLAR MAHKEME KARARI HÜKMÜNDEDİR"

Ağaoğlu, vatandaşların dava açmaktan çekinmemeleri gerektiğini, maddi olarak hiçbir ödeme yapmadan dava açabileceklerini belirtti.

Ağaoğlu şunları söyledi:

2021 yılı için Yalnız maddi zararlar ile ilgili 11 bin 330 TL'ye kadar olanlarda tüketici hakem heyetine başvurabilir. Başvuru ücretsizdir, posta parası bile almıyorlar, verilen kararlar mahkeme kararı hükmündedir.

SON DAKİKA: YemekSepeti’nden sızan numaralara müstehcen mesaj yağdı! ’Başvuru ücreti ödemeden tazminat alabilirsiniz...’

"İCRA MÜDÜRLÜKLERİ TAZMİNATI TAHSİL EDER"

Vatandaşların tazminat kazanmasına hükmedilmesi durumunda İcra Müdürlüklerine başvurarak haciz işlemi başlatabileceğini ifade eden Ağaoğlu, "Manevi tazminatların ise tüketici mahkemesinde açılması gerekir. Manevi tazminatın yanında tüketicinin 11 bin 330 TL'nin altında bir zararı varsa onun için ayrıca tüketici hakem heyetine gitmeden mahkemede talebine ifade edebilir." dedi.

SON DAKİKA: YemekSepeti’nden sızan numaralara müstehcen mesaj yağdı! ’Başvuru ücreti ödemeden tazminat alabilirsiniz...’

"CUMHURİYET SAVCILIKLARINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN"

Tacize uğrayan vatandaşların hem YemekSepeti hem de kötü niyetli kişilere dava açabileceklerini belirten Ağaoğlu, suç duyurusu çağrısı yaptı.

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