SİGORTA KONUSU

Çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemeleri 5 eğitim yılı daha devam edecek. Stajyer çalıştıran kamu kurumlarına ise devlet katkısı bulunmuyor. Zorunlu staj yapan öğrenciler için iş kazası, meslek hastalığına karşı sigorta yapılması gerekiyor.

Milyonlarca öğrenciyi ve işvereni ilgilendiren staj konusunda merak edilen soruların yanıtları ve son dakika detayları şöyle: