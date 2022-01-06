Son dakika haberler: Gençlere iş hayatına başlamadan önce büyük deneyim fırsatı yaratan stajlar, yüzbinlerce öğrenci için aynı zamanda gelir kapısı oldu. İşletmelerde staj yapan üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin staj ücreti de asgari ücretle birlikte arttı. Bu yıl staj yapan gençler mesleğe ilk adımda 1275 lira harçlık alacak.
DEVLET KATKISI EMEKLİLİKTE YAŞTAN MAAŞA BİRÇOK BAŞLIĞI ETKİLİYOR
Yirminin altında çalışanı olan işletmede bu tutarın 850 lirasını devlet karşılayacak. Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine de 2126 lira ödenecek.
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