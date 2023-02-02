Son dakika | Tarihi borç yapılandırmasında EYT müjdesi: Binlercek kişiye emeklilik yolu açıldı

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) birlikte prim borcu olduğu için emekli olmayan binlerce kişi de yapılandırma ile muradına erecek. Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme teklifiyle kesinleşmiş SGK alacaklarına yapılandırma imkânı da getiriliyor. Örneğin emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde son birkaç yıldır primlerini yatıramayan Bağ-Kur'lu işveren borçlarını yapılandırarak emeklilik hakkı kazanabilecek.

İşte detaylar ve borç yapılandırma ile EYT kapsamına girişin bileti...