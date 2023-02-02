Giriş Tarihi: 02.02.2023 08:16
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
08:19
Son dakika | Tarihi borç yapılandırmasında EYT müjdesi: Binlercek kişiye emeklilik yolu açıldı
Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlarla birlikte prim borcu olduğu için emekli olmayan binlerce kişi de yapılandırma ile muradına erecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifiyle kesinleşmiş SGK alacaklarına yapılandırma imkânı da getiriliyor. Örneğin emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde son birkaç yıldır primlerini yatıramayan Bağ-Kur'lu işveren borçlarını yapılandırarak emeklilik hakkı kazanabilecek.