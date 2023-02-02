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Haberler Galeri Son dakika | Tarihi borç yapılandırmasında EYT müjdesi: Binlercek kişiye emeklilik yolu açıldı
Giriş Tarihi: 02.02.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 08:19

Son dakika | Tarihi borç yapılandırmasında EYT müjdesi: Binlercek kişiye emeklilik yolu açıldı

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlarla birlikte prim borcu olduğu için emekli olmayan binlerce kişi de yapılandırma ile muradına erecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifiyle kesinleşmiş SGK alacaklarına yapılandırma imkânı da getiriliyor. Örneğin emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde son birkaç yıldır primlerini yatıramayan Bağ-Kur'lu işveren borçlarını yapılandırarak emeklilik hakkı kazanabilecek.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Tarihi borç yapılandırmasında EYT müjdesi: Binlercek kişiye emeklilik yolu açıldı

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) birlikte prim borcu olduğu için emekli olmayan binlerce kişi de yapılandırma ile muradına erecek. Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme teklifiyle kesinleşmiş SGK alacaklarına yapılandırma imkânı da getiriliyor. Örneğin emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde son birkaç yıldır primlerini yatıramayan Bağ-Kur'lu işveren borçlarını yapılandırarak emeklilik hakkı kazanabilecek.

İşte detaylar ve borç yapılandırma ile EYT kapsamına girişin bileti...

Son dakika | Tarihi borç yapılandırmasında EYT müjdesi: Binlercek kişiye emeklilik yolu açıldı

SGK BORÇLARI DA KAPSAMDA

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları da yapılandırılacak.

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Son dakika | Tarihi borç yapılandırmasında EYT müjdesi: Binlercek kişiye emeklilik yolu açıldı

Başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Son dakika | Tarihi borç yapılandırmasında EYT müjdesi: Binlercek kişiye emeklilik yolu açıldı

10 BİN LİRAYA KADAR SİLİNECEK

SGK alacaklarında da Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi gecikme cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Son dakika | Tarihi borç yapılandırmasında EYT müjdesi: Binlercek kişiye emeklilik yolu açıldı

Ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ve tutara bakılmadan bu alacaklara bağlı gecikme cezalarından tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

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