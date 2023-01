Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan piyasa fiyatlarının daha da altında et satışı mağazalara yayılıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki 250 markette satılan ucuz etin bin markete çıkması bekleniyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 250 markette Et Süt Kurumu'nun verdiği etlerin satıldığını hatırlatarak, "Piyasa fiyatlarının yarı fiyatına satıyoruz. Bakanlığımızla görüşmeler yaptık. Muhtemelen market sayısını bine çıkaracağız. Diğer marketlerimizde de normal piyasa şartlarında paketli ambalajlarda et satmaya devam ediyoruz" dedi.