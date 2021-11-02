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Haberler Galeri Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 02.11.2021 20:37 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 20:53

Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar

Son dakika haberleri: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, İstanbul Park'ta piste çıktı. TOGG'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı." ifadelerini kullandı. Test videosunda, yerli otomobilin 0'dan 100 kilometreye 4,8 saniyede çıktığı görüldü. TOGG'un son tanıtımı büyük heyecan yaratırken, 'Yerli otomobil hangi elektrikli araçlardan hızlı?' sorusunun cevabı da merak konusu oldu. İşte detaylar.

Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım büyük heyecan yarattı.

Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar

TOGG'un paylaşımda, "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar

Test videosunda, yerli otomobilin 0'dan 100 kilometreye 4,8 saniyede çıktığı görüldü. Peki son tanıtımıyla büyük beğeni toplayan TOGG, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar

Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar

Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh Performance

100 km'ye 5.1 saniyede çıkan bu model en yüksek hızı 200 km/s olarak belirlendi. Menzili ise 385 km'ye kadar çıkıyor.

Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar

Kia EV6 Long Range AWD

100 km'ye 5.4 saniyede çıkan bu model en yüksek hızı 185 km/s olarak belirlendi. Menzili ise 410 km'ye kadar çıkıyor.

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