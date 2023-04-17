Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 13:46

SON DAKİKA: TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu: TOKİ 2+1 ve 3+1 kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika TOKİ haberleri…TOKİ İstanbul kura çekimi bugün tamamlandı. TOKİ sonuçları Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için belli oldu. İki gün erken tamamlanan kura çekimleri ile ülke genelinde "İlk Evim" kampanyası kapsamında çekilen 250 bin konutun sahibi belirlendi. İstanbul genelinde de 50 bin konutun hak sahibi belirlenmiş oldu. TOKİ sonuçları noter onayından geçerek en geç yarına kadar e-Devlet'e işlenecek. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi detaylarıyla kura sonuçları sorgulama ekranı...