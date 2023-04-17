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Haberler Galeri SON DAKİKA: TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu: TOKİ 2+1 ve 3+1 kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 13:46

SON DAKİKA: TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu: TOKİ 2+1 ve 3+1 kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika TOKİ haberleri…TOKİ İstanbul kura çekimi bugün tamamlandı. TOKİ sonuçları Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için belli oldu. İki gün erken tamamlanan kura çekimleri ile ülke genelinde "İlk Evim" kampanyası kapsamında çekilen 250 bin konutun sahibi belirlendi. İstanbul genelinde de 50 bin konutun hak sahibi belirlenmiş oldu. TOKİ sonuçları noter onayından geçerek en geç yarına kadar e-Devlet'e işlenecek. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi detaylarıyla kura sonuçları sorgulama ekranı...

SON DAKİKA: TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu: TOKİ 2+1 ve 3+1 kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika haberi…TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı tamamlandı. TOKİ sonuçları Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edilecek 28.340 hak sahibi için belli oldu.

SON DAKİKA: TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu: TOKİ 2+1 ve 3+1 kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesi ile TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İşyerim" Projesi kapsamında bugün Avrupa Yakası'nda üç ilçede inşaa edilecek 28 bin 340 konutun TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandı.

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SON DAKİKA: TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu: TOKİ 2+1 ve 3+1 kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ SONUÇLARI NOTER ONAYINDAN GEÇEREK E-DEVLET'E YANSIDI

TOKİ İstanbul kura çekimi 16 Mart tarihinde Anadolu yakasında TOKİ Tuzla kura çekimi ile başlayarak TOKİ Çatalca kura çekimi ve TOKİ Silivri kura çekimi ile Avrupa yakasına geçmişti. TOKİ sonuçları 221 bin 660 konutun hak sahibini belirleyen bu kuraların tamamlanmasıyla noter onayından geçtikten sonra e-Devlet sorgulama ekranına yansıdı.

SON DAKİKA: TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu: TOKİ 2+1 ve 3+1 kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN EN GEÇ İKİ YIL SONRA TESLİM EDİLECEKLER

İstanbul Avrupa Yakası TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi 28 bin 340 konut için gerçekleşti. TOKİ İstanbul kura çekimi ardından yapılacak 28.340 sosyal konut iki yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.

SON DAKİKA: TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu: TOKİ 2+1 ve 3+1 kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL BAŞVURU SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için toplamda 738 bin 991 adet başvuru alındı. TOKİ İstanbul kura çekimleri sonucu inşa edilecek 50 bin konut için de 1 milyon 525 bin 110 başvuru alındı.

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