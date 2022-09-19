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Haberler Galeri Son dakika | Ucuz konut başvurusunda buna dikkat! Bunu yapan TOKİ kurasına katılamaz
Giriş Tarihi: 19.09.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 06:56

Son dakika | Ucuz konut başvurusunda buna dikkat! Bunu yapan TOKİ kurasına katılamaz

Ucuz konut kampanyasında TOKİ başvurularına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar gelirken TOKİ tarafından da ucuz sosyal konutların taksitlerine ve teslim sürecine ilişkin önemli başlıklarda duyurular geldi. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "devamı gelecek" dediği ucuz ev ve arsa projesiyle ilgili TOKİ kura katılımına ve taksit ödemelerine dair bilinmesi gerekenler.

Son dakika | Ucuz konut başvurusunda buna dikkat! Bunu yapan TOKİ kurasına katılamaz

TOKİ eliyle yapılacak ucuz konut kuraları ve taksitleriyle ilgili önemli son dakika açıklamaları: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'ne başvurularda hiçbir fırsatçıya, aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Aslolan gerçekten ev alamayan, ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması" dedi. Kurum ayrıca TOKİ başvuru sürecinde yapılacak hatalarla ilgili de vatandaşları uyardı. İşte ucuz konut başvurularını geçersiz kılacak o kritik noktalar ve taksitlerin yapılanma sürecine ilişkin merak edilenler...

Son dakika | Ucuz konut başvurusunda buna dikkat! Bunu yapan TOKİ kurasına katılamaz

DAHA ÖNCE EV ALANLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOKTA

Bakan Murat Kurum Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı ve TOKİ kuralarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Vatandaşın proje açıklanmadan önce evi vardı, bu evi başkasına devretti ve kampanyaya başvurdu. Bu durumda denetimler ne kadar geriye doğru işletilecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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Son dakika | Ucuz konut başvurusunda buna dikkat! Bunu yapan TOKİ kurasına katılamaz

HİÇBİR FIRSATÇIYA MÜSAADE YOK; ÖNCELİK DAR GELİRLİNİN UCUZ EV ALMASI

"Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Burada hiçbir fırsatçıya, bizi aldatmaya yönelik hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Aslolan burada gerçekten ev alamayan, ev ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşlarımızın ev alması. Arkadaşlarımız bu anlayışla detaylı şekilde başvuruları inceleyecek.

Son dakika | Ucuz konut başvurusunda buna dikkat! Bunu yapan TOKİ kurasına katılamaz

O TARİH İTİBARIYLA OLMAMASI GEREKİYOR

Projemizin açıklandığı gün itibarıyla konut alacak vatandaşlarımızın üzerinde konutun olmaması gerekiyor. Hisseli babasında, köyünde arsası varsa o arsa kabul ediliyor. Şehirdeki imarlı arsası söz konusu olursa imarlı arsa da değerli bir arsa olduğu düşünüldüğünde o da üstünde kayıtlı bir gayrimenkul olarak görünüyor. İş yeri alacak vatandaşlarımızın ise üzerinde tapuda kayıtlı iş yerinin olmaması gerekiyor. Arsa alacak vatandaşlarımızın ise tapuda başvuru günü itibarıyla ve sonrasında, üzerine kayıtlı konutunun veya arsasının bulunmaması gerekiyor."

Son dakika | Ucuz konut başvurusunda buna dikkat! Bunu yapan TOKİ kurasına katılamaz

"GÖZDEN KAÇIP KURA ÇIKSA BİLE..."

Murat Kurum, "Denetimler geriye doğru olmayacak mı?" sorusunun yinelenmesi üzerine, "Kanun geriye doğru işlemez. Bugün bir kampanya açıkladık. Şartları vatandaşlarımız bilmiyordu. Kampanyanın günü itibarıyla biz bu süreci yürüteceğiz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz bize bağlı, bu noktada ilgili bakanlıklarımızdan verilerin hepsini alacağız. 13 Eylül'de açıkladık, 14 Eylül itibarıyla bu denetimlerin hepsi yapılacak. Bizim gözden kaçırdığımız farz edelim ki oldu, böyle bir ihmal, hata, kusur varsa dahi kurada çıkması önemli değil, bunların hepsi detaylı incelenecek." ifadesini kullandı.

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