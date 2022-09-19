Giriş Tarihi: 19.09.2022 06:56
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
06:56
Son dakika | Ucuz konut başvurusunda buna dikkat! Bunu yapan TOKİ kurasına katılamaz
Ucuz konut kampanyasında TOKİ başvurularına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar gelirken TOKİ tarafından da ucuz sosyal konutların taksitlerine ve teslim sürecine ilişkin önemli başlıklarda duyurular geldi. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "devamı gelecek" dediği ucuz ev ve arsa projesiyle ilgili TOKİ kura katılımına ve taksit ödemelerine dair bilinmesi gerekenler.