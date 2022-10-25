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Haberler Galeri Son dakika | Ucuz TOKİ konutlarında beklenen gün geldi; Gözler Başkan Erdoğan'da
Giriş Tarihi: 25.10.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 07:17

Son dakika | Ucuz TOKİ konutlarında beklenen gün geldi; Gözler Başkan Erdoğan'da

Son dakika haberler: Açıklandığı ilk günden bu yana vatandaşın yoğun ilgisini gören dar gelirliler için ucuz TOKİ sosyal konutlarında ilk adım atılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk temel bugün atılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sincan'da düzenlenecek törenle 17 ilde 5 bin 615 konutun yapımına başlanacak. Ucuz TOKİ konutları kısa sürede inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK
Son dakika | Ucuz TOKİ konutlarında beklenen gün geldi; Gözler Başkan Erdoğan’da

Son dakika TOKİ ucuz konut haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin ilk etabının temelleri 40 gün sonra, bugün atılıyor. Proje kapsamında 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenecek toplu törenle atılacak.

Son dakika | Ucuz TOKİ konutlarında beklenen gün geldi; Gözler Başkan Erdoğan’da

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri olarak vatandaşlara sunulacak.

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Son dakika | Ucuz TOKİ konutlarında beklenen gün geldi; Gözler Başkan Erdoğan’da

İLK ETAPTA 250 BİN KONUT

İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelleri atılacak.



Son dakika | Ucuz TOKİ konutlarında beklenen gün geldi; Gözler Başkan Erdoğan’da

YÖRESEL VE YATAY MİMARİ

Projeyle vatandaşlar; depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli konutlarında huzur içerisinde yaşayabilecek.

Son dakika | Ucuz TOKİ konutlarında beklenen gün geldi; Gözler Başkan Erdoğan’da

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak.

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