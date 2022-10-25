Giriş Tarihi: 25.10.2022 07:17
Güncelleme Tarihi: 25.10.2022
07:17
Son dakika | Ucuz TOKİ konutlarında beklenen gün geldi; Gözler Başkan Erdoğan'da
Son dakika haberler: Açıklandığı ilk günden bu yana vatandaşın yoğun ilgisini gören dar gelirliler için ucuz TOKİ sosyal konutlarında ilk adım atılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk temel bugün atılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sincan'da düzenlenecek törenle 17 ilde 5 bin 615 konutun yapımına başlanacak. Ucuz TOKİ konutları kısa sürede inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.