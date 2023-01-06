Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | Yeni maaş zamları yeni tavanı getirdi; İşte yeni Kıdem tazminatı hesabı
Giriş Tarihi: 06.01.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 07:46

Son dakika | Yeni maaş zamları yeni tavanı getirdi; İşte yeni Kıdem tazminatı hesabı

Son dakika kıdem tazminatı haberleri: Memur ve emekli maaş zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli aylığının da 5 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklife göre, tarımsal faaliyetlerde bulunanlar, muhtarlar, kendi adına çalışıp ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefleri olanlar, şirket ortakları, hizmet akdiyle bir veya birden fazla işyerinde çalıştırılanlara ödenen gelir ve aylıklar da yüzde 30 artırılacak. Memur maaş katsayısındaki artışa göre belirlenen yaşlı aylığı, hasta ve çocuklar için yapılacak ödemeler, çocuklar için verilen destekler de artacak.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Yeni maaş zamları yeni tavanı getirdi; İşte yeni Kıdem tazminatı hesabı

Son dakika 2023 kıdem tazminatı haberleri: Bu yılın ilk yarısında kıdem tazminatı tavanı 19 bin 983 lira uygulanacak. İşverenin istemesi durumunda tavan miktarı üzerinde tazminat ödenmesinde bir engel bulunmuyor. Basın İş Kanunu'na tabi çalışanlarda tavan sınırı bulunmuyor. Devlet herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşa verilen 65 yaş aylığı 2 bin liraya yaklaşırken, engelli yakınlarına da 1594 lira destek verilecek.

Son dakika | Yeni maaş zamları yeni tavanı getirdi; İşte yeni Kıdem tazminatı hesabı

Memur ve emekliye yeni zamlar, kıdem tazminatı, sosyal destekler, merak edilen soruların yanıtları şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Yeni maaş zamları yeni tavanı getirdi; İşte yeni Kıdem tazminatı hesabı

1- Asgari ücret ve üzerinde maaş alanlar için kıdem tazminatı tavanı ne kadar uygulanacak?

Bu yıl asgari ücrete yüzde 54.66 zam yapılmasıyla birlikte brüt asgari ücret 10 bin 8 lira oldu. Yeni kıdem tazminatı tavanı da bu tutarda olurken, yaklaşık 10 yıldır aynı işyerinde çalışan ücretli 100 bin liranın üzerinde kıdem tazminatı alabilecek. (Bu hesapta özlük hakları, ihbar, damga vergisi dikkate alınmamıştır) Memur ve emekliye yüzde 30 zamla birlikte bütün çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 liradan 19 bin 983 liraya çıktı. Buna göre 10 yıl aynı işyerinde çalışan personel yaklaşık 200 bin lira kıdeme hak kazanacak. Basın iş kolunda tavan sınırı bulunmuyor.

Son dakika | Yeni maaş zamları yeni tavanı getirdi; İşte yeni Kıdem tazminatı hesabı

2- İşveren kıdem tazminatı tavanı üzerinde ödeme yapabilir mi?

Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Memurlara toplu sözleşme ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatının yıllık miktarı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. İşverenin istemesi durumunda tavan miktarı üzerinde tazminat ödenmesinde bir engel bulunmuyor. Sadece tavana kadar olan kısmı için damga vergisi kesintisi yapılıyor. İşveren tavan üzerinde kıdem tazminatı ödemeye zorlanamaz.

Son dakika | Yeni maaş zamları yeni tavanı getirdi; İşte yeni Kıdem tazminatı hesabı

3- Yüzde 30 zamla 65 yaş aylığı da yükselecek mi, kimler yararlanabilecek?

Memur ve emekliye zamla birlikte geçen yıl bin 537 lira olarak ödenen yaşlı aylığı bu yıl için yaklaşık 1998 lira olarak ödenecek. Devlet herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlıyor. Yaşlılık aylığı, kendisine yasal olarak bakmakla mükellef kimsesi olmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden gelir veya aylık almayan, nafaka bağlanmayan Türk vatandaşlarına hayatları boyunca veriliyor.

SON DAKİKA