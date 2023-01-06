Son dakika | Yeni maaş zamları yeni tavanı getirdi; İşte yeni Kıdem tazminatı hesabı

Son dakika kıdem tazminatı haberleri: Memur ve emekli maaş zam oranının yüzde 30'a, en düşük emekli aylığının da 5 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklife göre, tarımsal faaliyetlerde bulunanlar, muhtarlar, kendi adına çalışıp ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefleri olanlar, şirket ortakları, hizmet akdiyle bir veya birden fazla işyerinde çalıştırılanlara ödenen gelir ve aylıklar da yüzde 30 artırılacak. Memur maaş katsayısındaki artışa göre belirlenen yaşlı aylığı, hasta ve çocuklar için yapılacak ödemeler, çocuklar için verilen destekler de artacak.