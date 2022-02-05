Son dakika: Yerli otomobil TOGG’da satış tarihi açıklandı!

Giriş Tarihi: 05.02.2022 22:18 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:06

Son dakika haberi: Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de dünyayı kendine hayran bırakan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG küresel çapta ses getirirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin teknoloji yarışındaki yerine ve yol haritasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank TOGG'un seri üretimi noktasında süren çalışmalara ilişkin önemli bilgiler verdi. İlk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesinin planlandığını anımsatan Varank TOGG'un ilk satış tarihini açıkladı. İşte yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli gelişmeler…