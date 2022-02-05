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Haberler Galeri Son dakika: Yerli otomobil TOGG'da satış tarihi açıklandı!
Giriş Tarihi: 05.02.2022 22:18 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:06

Son dakika: Yerli otomobil TOGG'da satış tarihi açıklandı!

Son dakika haberi: Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de dünyayı kendine hayran bırakan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG küresel çapta ses getirirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin teknoloji yarışındaki yerine ve yol haritasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank TOGG'un seri üretimi noktasında süren çalışmalara ilişkin önemli bilgiler verdi. İlk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesinin planlandığını anımsatan Varank TOGG'un ilk satış tarihini açıkladı. İşte yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli gelişmeler…

Son dakika: Yerli otomobil TOGG’da satış tarihi açıklandı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin teknoloji yarışındaki yerine ve yol haritasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Yerli otomobil TOGG’da satış tarihi açıklandı!

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ TOGG KÜRESEL ÇAPTA SES GETİRDİ"

Bakan Varank Türkiye'nin Otomobili'nin ABD'de katıldığı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) küresel çapta ses getirdiğini belirtti.

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Son dakika: Yerli otomobil TOGG’da satış tarihi açıklandı!

Varank, TOGG'da ilk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesinin planlandığını anımsattı.

Son dakika: Yerli otomobil TOGG’da satış tarihi açıklandı!

SON DAKİKA:YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN SATIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

TOGG'da satış tarihi açıklandı. Bakan Varank, "Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar." ifadesini kullandı.

Son dakika: Yerli otomobil TOGG’da satış tarihi açıklandı!

Varank TOGG'a yapılan eleştirilerin çoğunun yanlış ya da eksik bilgiden kaynaklandığını gördüklerini belirtti.

SON DAKİKA