SON DURUM 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor, bu yıl çıkacak mı?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge memur olan öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsamaktadır. Bakan Bilgin, "Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü.

Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız." Açıklamalarında bulunmuştu.