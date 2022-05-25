SON DURUM 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor, bu yıl çıkacak mı?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu sürekli aratılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte 3600 ek göstergenin kimleri kapsadığını ve ne zaman çıkacağını bildirdi. Katıldığı bir programda 3600 ek gösterge çıkış tarihi için ipucu verdi. Böylece vatandaşlar bu yıl çıkacak mı sorusuna da cevap almış oldu. Milyonlarca memur çalışanı ilgilendiren bu çalışma için düzenlemeler devam ediyor. Emekli ikramiyesi ve maaş için ciddi artışlar gelecek. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? İşte detaylar…