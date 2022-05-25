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Haberler Galeri SON DURUM 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor, bu yıl çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 08:18 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 08:20

SON DURUM 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor, bu yıl çıkacak mı?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu sürekli aratılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte 3600 ek göstergenin kimleri kapsadığını ve ne zaman çıkacağını bildirdi. Katıldığı bir programda 3600 ek gösterge çıkış tarihi için ipucu verdi. Böylece vatandaşlar bu yıl çıkacak mı sorusuna da cevap almış oldu. Milyonlarca memur çalışanı ilgilendiren bu çalışma için düzenlemeler devam ediyor. Emekli ikramiyesi ve maaş için ciddi artışlar gelecek. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? İşte detaylar…

SON DURUM 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor, bu yıl çıkacak mı?

3600 ek gösterge bu yıl çıkar mı sorusunu vatandaş sürekli sormaktadır. Özellikle hemşire, polis ve din görevlilerini yakından ilgilendiren bu düzenleme için sayılı günler kaldığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz haftalarda katıldığı toplantıda bu konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? İşte Vedat Bilgin'den açıklamalar…

SON DURUM 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor, bu yıl çıkacak mı?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

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SON DURUM 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor, bu yıl çıkacak mı?

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin 3600 ek göstergeye girmesi bekleniyor.

SON DURUM 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor, bu yıl çıkacak mı?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge memur olan öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsamaktadır. Bakan Bilgin, "Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü.

Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız." Açıklamalarında bulunmuştu.

SON DURUM 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, tarihi belli mi? 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor, bu yıl çıkacak mı?

3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Toplantının henüz kesinleşmeyen bir tarihe ertelendiğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Toplantının ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

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