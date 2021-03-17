İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

İşten çıkarma yasağı geçtiğimiz seneden bu yana peyderpey verilen kararlarla uzatılmıştı. Bu kapsamda normalleşme adımlarıyla beraber kısa çalışma ödeneğinin bu ay sona ereceği bilinirken binlerce işçi ve işveren "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Öte yandan yapılan son açıklamada; 17 Mart itibarıyla işten çıkarma yasağının belirlenen tarihe kadar yeniden uzatılmasına karar verildi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren fesih kısıtı olarak da bilinen işten çıkarma yasağı 17 Mart tarihinde sona eriyordu. Dün akşam Kabine Toplantısının ardından Kısa Çalışma Ödeneği'nin Mart sonu itibariyle sona ereceği açıklamasının ardndından vatandaşların gözü bu kısıtlama ile ilgili araştırmalara başladı. Kısıtlamanın iki ay süreyle uzatılması kararı verilmişti.