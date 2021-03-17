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Son gelişmeler: ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

Pandemi sürecinde hem işçi hem de işveren haklarını korumaya yönelik olarak geçici yasa olarak uygulamaya geçen ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Bu kapsamda geçtiğimiz gün kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından binlerce vatandaş "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşten çıkarma yasağı bilindiği üzere son olarak 17 Mart tarihi itibarıyla yeniden uzatılmıştı.

Giriş Tarihi: 17.03.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 09:50
İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

geçtiğimiz seneden bu yana peyderpey verilen kararlarla uzatılmıştı. Bu kapsamda normalleşme adımlarıyla beraber kısa çalışma ödeneğinin bu ay sona ereceği bilinirken binlerce işçi ve işveren "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Öte yandan yapılan son açıklamada; 17 Mart itibarıyla işten çıkarma yasağının belirlenen tarihe kadar yeniden uzatılmasına karar verildi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren fesih kısıtı olarak da bilinen işten çıkarma yasağı 17 Mart tarihinde sona eriyordu. Dün akşam Kabine Toplantısının ardından Kısa Çalışma Ödeneği'nin Mart sonu itibariyle sona ereceği açıklamasının ardndından vatandaşların gözü bu kısıtlama ile ilgili araştırmalara başladı. Kısıtlamanın iki ay süreyle uzatılması kararı verilmişti.

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan ve kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı.

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İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

Kararda şu ifadelere yer verildi;

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

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