Sultan Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor: Filyos Limanı yarın hizmete giriyor

"FİLYOS LİMANI, BÖLGESEL DENİZ TİCARETİNİN YENİ MERKEZLERİNDEN OLACAK"

Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı niteliği taşıyan Filyos Limanı'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında bulunan Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde, hem bölgeyi hem de ülkeyi lojistik alanda bir adım daha ileriye taşıyacak dev lojistik merkez projesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin üçüncü büyük limanı Filyos, Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı olacak | Video