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Giriş Tarihi: 03.06.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 11:55

Sultan Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor: yarın hizmete giriyor

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan 'nda çalışmalar tamamlandı ve açılış yarın yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılışı planlanan Filyos Limanı'nda, aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecek.

AA
Sultan Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor: Filyos Limanı yarın hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı planlanan 'na ilişkin bilgi verdi.

Sultan Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor: Filyos Limanı yarın hizmete giriyor

GURUR PROJESİ

Türkiye'yi kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Mavi Vatan"da güçlenen hakimiyetin bir nişanesi olan 'nın da ülkenin gurur projeleri arasında yer aldığını söyledi.

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Sultan Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor: Filyos Limanı yarın hizmete giriyor

Karaismailoğlu, "Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan "Anadolu'da Genel Üretim Raporu"nda dahi yer alan, 150 yıllık hayalimiz Projesi'ni hayata geçirmek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerine nasip oldu." dedi.

Sultan Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor: Filyos Limanı yarın hizmete giriyor

"FİLYOS LİMANI, BÖLGESEL DENİZ TİCARETİNİN YENİ MERKEZLERİNDEN OLACAK"

Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı niteliği taşıyan 'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında bulunan Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde, hem bölgeyi hem de ülkeyi lojistik alanda bir adım daha ileriye taşıyacak dev lojistik merkez projesidir." diye konuştu.

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Sultan Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor: Filyos Limanı yarın hizmete giriyor

Karaismailoğlu, 'nın hizmete girdiğinde yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacağına işaret ederek, "Filyos Limanı, sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek." ifadelerini kullandı.

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