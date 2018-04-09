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'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı

Giriş Tarihi: 09.04.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 14:42
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'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı
Taksim'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 'deki caminin kaba inşaatının yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi.

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'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı
Taksim'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı

Temeli 17 Şubat 2017 yılında atılan ve yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip olan caminin yapımı devam ediyor.

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'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı
Taksim'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzası taşıyan caminin, ana kubbe ile otopark bölümünde sürüyor.

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'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı
Taksim'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami inşaatının geçen yıl şubat ayında başladığını hatırlattı.

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'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı
Taksim'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı

ın yoğun şekilde devam ettiğini belirten Demircan, ''Kaba inşaatın yüzde 90'ı bitti. Böylelikle camimizin yüzde 40'ı tamamlanmış oldu." dedi.

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'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı
Taksim'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı

Demircan, caminin yapımının yeni bir teknolojik yaklaşımla sürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

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'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı
Taksim'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı

''Cami inşaatı hem yukarı doğru hem de aşağıya doğru devam etti. Yukarıda ana kubbenin yakın zamanda kapandığını görüyoruz. En alt katta da temel tamamlanıyor. Caminin kaba inşaatını hızlı bir şekilde, çevreyi de çok rahatsız etmeden tamamlama noktasına geldik. Bundan sonra minarelerin, iç süslemelerin yapımının yer aldığı süreç başlayacak. İnce işçiliğin devam ettiği sürecine gececeğiz.''

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