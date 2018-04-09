Taksim'e yapılan caminin yüzde 90'ı tamamlandı

''Cami inşaatı hem yukarı doğru hem de aşağıya doğru devam etti. Yukarıda ana kubbenin yakın zamanda kapandığını görüyoruz. En alt katta da temel tamamlanıyor. Caminin kaba inşaatını hızlı bir şekilde, çevreyi de çok rahatsız etmeden tamamlama noktasına geldik. Bundan sonra minarelerin, iç süslemelerin yapımının yer aldığı süreç başlayacak. İnce işçiliğin devam ettiği Taksim Camii sürecine gececeğiz.''